Salones de eventos: “Hasta el fin de semana esperamos tener una respuesta favorable”

Luego que el Comité Operativo de Emergencia (COE) anunciara que está evaluando el protocolo para la habilitación de los eventos sociales, Eduardo Kira, propietario del salón de fiestas "Elegance", en diálogo con InformateSalta, aseguró que “hasta el fin de semana, esperan recibir una respuesta favorable”

En ese marco, explicó que tienen un protocolo presentado, que entre otras cosas, estipula trabajar al 50% de la capacidad. “No tenemos ningún tipo de duda que va a resultar favorable, y que se van a poder abrir los salones de eventos, con un cierto condicionamiento, es fundamental el tema de la circulación del aire”, dijo.







En vista de ello, adelantó que se realizará un relevamiento para analizar que salones están en condiciones. “Hay que anotarse para ver si están en condiciones de hacer eventos, creemos que hasta el fin de semana, vamos a tener una respuesta favorable al pedido de apertura de los eventos”.

Con respecto al horario, dijo que lo ideal sería que les permitan abrir las puertas hasta las 3 de la mañana. “Todo es conversable, hay que tratar de llegar a un arreglo, podemos empezar un poco antes, y ver si se puede llegar hasta las 3 de la mañana”.

Sobre el impacto de la medida, recordó que más de 5 mil familias depende de la actividad. “A través de esto también trabaja la verdulería, la carnicería, el que vende bollos, el movimiento es importantísimo”.

Por otro lado, señaló que la habilitación de los eventos permitirá a los chicos disfrutar de una manera segura, junto a sus padres. “No hay nada más seguro que tengamos este tipo de eventos, sino vamos a seguir con fiestas clandestinas, no hay que seguir fomentando la informalidad, yo creo que es lo mejor que puede llegar a pasar”.

Kira recordó que el sector más castigado durante la pandemia es el de los eventos, ya que llevan más de 8 meses sin trabajar. “No trabajamos hace 8 meses y estos son los 50 días que vamos a trabajar, porque después no va haber, o habrá muy espaciado”.

“Llevamos más de 8 meses sin trabajar, esto tiene que salir urgente”

Por último, insistió en que se necesita previsibilidad para poder trabajar. “Hay que vender, arreglar, lo necesitamos urgente porque son los únicos 45 días que vamos a trabajar, no porque no queramos, sino porque no va haber trabajo, la época de trabajo de los eventos es prácticamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre”, concluyó.