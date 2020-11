La satisfacción de la casa propia es única, y las razones para elegirnos son muchas

Es dentro de ella donde escribimos nuestra propia historia, donde conectamos con los que más queremos, es también el lugar donde desarrollamos nuestras pasiones y principalmente es nuestro mejor refugio, es decir la satisfacción de construir nuestra propia casa es única, y las razones para elegir a Márquez y Asociados, son muchas, y te las queremos contar.

1. La más amplia gama de tipologías:

Márquez y Asociados dispone de la más amplia gama de tipologías para elegir, todas en construcción tradicional, pensadas y diseñadas para todo tipo de necesidades habitaciones, siguiendo los más altos estándares de calidad, contemplando en cada uno de sus planos la mejor circulación y distribución de espacios y principalmente con proyección de futuro. Sus tipologías se presentan en tres líneas: Línea Standard, Línea Housing y Línea Premium, con unidades de vivienda que van desde los 45 a los 196 metros cuadrados.







2. Sistema de aportes fijos y en pesos:

Una vez seleccionada la tipología acorde a las necesidades y gustos de cada familia, se pacta un conveniente sistema de pago de aportes fijos y en pesos, sin bancos ni intermediarios; con la posibilidad de comenzar el proceso de construcción a partir de los 12, 24 ó 36 meses según lo acordado con el ejecutivo de cuentas.

3. Posibilidad de acceder con o sin lote:

Poseer o no un terreno no es determinante para asesorarte y que comiences a realizar aportes sobre la tipología con la que te sientas identificado. Si ya tenés terreno, ¡En buena hora! Márquez construye en tu propio terreno y en todas las provincias del país. Por el contrario, en caso de que no dispongas de uno, la empresa cuenta con un programa denominado “Elegí Tus Vecinos" por el cual te ayuda a adquirirlo!







4. Construye en toda la Argentina:

Llegar a todos los rincones de la Argentina fue desde sus inicios, uno de sus grandes propósitos, el cual desde el mes de junio del 2020 se convirtió en realidad, propósito que además es una causa, y está relacionada con contribuir a hacer frente al preocupante déficit habitacional que vive el país.

5. Transparencia en todos los procesos:

Junto al recurso humano especializado, éste es uno de los principales focos de la empresa, poniendo mucho énfasis en que sus clientes se sientan tranquilos, respaldados y contenidos en todo momento, logrando de esta manera que la construcción de su casa propia sea una experiencia sumamente positiva.







6. Seguimiento en cada etapa del cliente:

Tiene como objetivo el acompañamiento y asesoramiento personalizado para cada uno de sus clientes, desde el momento del ingreso al sistema hasta la entrega de llaves de la vivienda. Esto garantiza el éxito de todo el proceso llegando a un resultado final óptimo para cada familia.

Y otra gran razón para elegir a Márquez y Asociados, es que cuando todo se detiene, la posibilidad de la casa propia sigue adelante, y a esta situación adversa que vivimos, le responde con más compromiso, dedicación, con más sueños construidos y con más familias recibiendo la llave de su casa y entrando a vivirla intensamente.

Márquez y Asociados, tu casa, el mejor lugar.

IG. @marquezyasociados

www.marquezasociados.com.ar

[email protected]

0810 122 02 37