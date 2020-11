La vacuna será voluntaria, pero "no se podrá elegir"

El ministro de Salud Ginés González García adelantó que la gente no podrá elegir cuál vacuna contra el coronavirus recibir. “Todas las que estén disponibles van a estar aprobadas”, expresó el funcionario. Argentina negocia por el momendo la adquisición de cinco vacunas que se encuentran en fase 3, entre ellas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V.

En diálogo con A Dos Voces (TN), se refirió a la carrera global por el descubrimiento de una vacuna efectiva contra el virus y aseguró a partir de la negociación del Gobierno argentino con los distintos laboratorios que “tenemos una seguridad de provisión de vacunas en oportunidad y cantidad como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”.

“Va a ser voluntaria, como es la primera vez y no hay experiencia decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria”, indicó el ministro, quien señaló a la política como otro motivo para esta decisión: “Que no lo usen como grieta”.

Ginés informó que el Estado apunta a vacunar a 28 millones de personas con dos dosis: “Una vacunación completa, es un número brutal”.

Especificó que la prioridad estará puesta no solo en “bajar la mortalidad” sino también “para eliminar gente que pueda transmitir el virus”.

“No vamos a dar ninguna vacuna que no tenga todos los atributos que tenga que tener un procedimiento tan masivo como es una vacunación", declaró intentando generar tranquilidad. No obstante insistió en que no será obligatoria. Más allá de la confianza que genera la vacuna de uno u otro laboratorio, González García dijo que “no se va a poder elegir la vacuna, todas las que estén disponibles van a estar aprobadas, recontra vista y autorizada por el Gobierno argentino".

“Será una vacuna que haya pasado todas las pruebas", insistió e informó que se hará un seguimiento durante todo un año a un porcentaje de los vacunados para medir datos referidos a la duración de la inmunidad y los niveles de anticuerpos.

Fuente: Infobae