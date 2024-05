Escaneo de iris en Vaqueros: "Nosotros no preguntamos de qué se trata el negocio"

La instalación de una empresa que "ofrece dinero a cambio de escanear el iris de las personas", en la localidad de Vaqueros sigue generando especulaciones y dudas sobre su naturaleza y propósito.

Al respecto, Daniel Moreno, intendente de Vaqueros, en CNN Salta, señaló que el municipio no interfiere en negocios privados mientras se cumplan los requisitos legales. "La verdad que nosotros no preguntamos de qué se trata el negocio, ni qué es rubro es", dijo.

Según Moreno, la empresa recibió un permiso provisional por un mes mientras completa la documentación necesaria. "Nosotros no interferimos en nada, o sea, el municipio no tiene nada que ver, mientras reciba todos los papeles en orden, tanto del propietario como del inquilino", contó.

Moreno insistió en que no ve nada de malo en el proceso. "Pregunté en Córdoba, en Buenos Aires, en todos lados, o sea,obviamente me hizo mucho ruido, porque el jueves y viernes vino mucha gente, ahí empecé a averiguar cómo ven a mano, porque la verdad antes no sabía, porque yo ni me enteré".

Si bien algunos comparan la situación con experiencias pasadas de inversiones lucrativas, la falta de transparencia sobre el propósito del escaneo del iris y la ausencia de información detallada sobre la empresa alimentan las preocupaciones de la comunidad.