Boca - Talleres, el cotejo sobresaliente del domingo por la Copa de la Liga Profesional

HURACÁN Y GIMNASIA JUEGAN POR LA PUNTA DE LA ZONA 6

Huracán y Gimnasia y Esgrima la Plata jugarán, en el estadio del primero, en un cotejo por la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional de fútbol cuyo vencedor terminará la primera rueda como único líder. El partido se desarrollará este domingo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, desde las 14, con el arbitraje de Ariel Penel y televisado por TNT Sports.

En esta zona Gimnasia y Huracán son punteros con cuatro unidades, mientras que Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata, que jugarán mañana a las 16.15, tienen un punto. Huracán, dirigido por Israel Damonte, igualó ante Vélez y venció en Paraná a Patronato, de manera que si suma los tres puntos ante el "Lobo" quedará muy bien posicionado en su zona.

Gimnasia, con Sebastián Méndez en el banco de suplentes como DT en lugar de Diego Maradona, quien esta siendo tratado a causa de un cuadro de abstinencia, venció a Patronato y empató con Vélez ambos cotejos en el "Bosque" por lo tanto los próximos tres compromisos los celebrará fuera de La Plata. En Huracán el DT Damonte determinó que en la zaga ingresará Saúl Salcedo por Lucas Merolla y en Gimnasia no habrá variantes con relación al equipo que jugó ante Vélez.

Probables formaciones

Huracán: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo y Leandro Grimi; Adrián Arregui, Santiago Hezze y Franco Cristaldo; Cristian Núñez, Andrés Chávez y Juan Garro. DT: Israel Damonte

Gimnasia: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Víctor Ayala; Johan Carbonero, José Paradela, Matías García, y Nicolás Contín. DT: Sebastián Méndez.

Cancha: Huracán

Arbitro: Ariel Penel

Horario: 14

Televisa: TNT Sports

ESTUDIANTES Y ARGENTINOS VAN POR TRES VITALES PUNTOS POR LA CLASIFICACIÓN

Estudiantes de La Plata será local ante Argentinos Juniors en un encuentro en el cual ambos llegan necesitados de vencer, ya que apenas lograron un punto de los seis que han jugado y un mal resultado los dejaría distantes de la clasificación para la zona Campeonato de la Copa de Liga Profesional. El partido, por la Zona 5 se jugará este domingo en el nuevo estadio de Estudiantes, que acaba de cumplir un año de su inauguración, desde las 16.15, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisación de Fox Sports.

En Estudiantes habrá dos variantes, David Ayala ingresará por el expulsado Mauricio Guzmán, pasando Javier Mascherano a la zaga junto a Nicolás Bazzana, mientras que Darío Sarmiento reemplazará a Angel González. Por el lado de Argentinos, Dabove aún no confirmó la once titular, pero lo más probable es que el entrenador Diego Dabove no haga ninguna variante.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Javier Mascherano, Nicolás Bazzana y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, Javier Mascherano y Diego García; Martín Cauteruccio y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Matías Romero, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Elías Gómez; Franco Moyano y Fausto Vera; Damián Batallini, Iván Colman y Gabriel Hauche; Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

Arbitro: Néstor Pitana.

Cancha: Estudiantes de La Plata.

Hora de inicio: 16.15

TV: Fox Sports.

INDEPENDIENTE VISITA A DEFENSA Y JUSTICIA

Independiente, de muy buen inicio de temporada tanto a nivel internacional como en el torneo doméstico, visitará a Defensa y Justicia, que también comenzó con el pie derecho en la Copa Sudamericana y no tanto en la Copa de Liga, en un partido que puede resultar clave en la definición de la Zona 2 que completan Colón de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro se jugará este domingo en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, será arbitrado por Andrés Merlos y televisado por la señal TNT Sports.

El "Rojo" de Avellaneda inició su campaña con la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, tras eliminar a Atlético Tucumán, y con Fénix de Uruguay como próximo rival su horizonte es prometedor, mientras que en la Copa de Liga venció a los santiagueños y luego empató con los santafecinos. El "Halcón" de Varela, por su parte, también avanzó a octavos de final en la Sudamericana tras eliminar a Sportivo Luqueño, de Paraguay, y no le fue tan bien a nivel local, ya que perdió con Colón y luego empató con los santiagueños.

Independiente asumirá el partido sin su gran figura en este período, el arquero uruguayo Sebastián Sosa, quien llegó desde México y respondió con solvencia, pero esta semana sufrió una distensión en el sóleo de la pierna derecha y dejará su puesto a Milton Alvarez, de 31 años y con pasado en el fútbol de ascenso, con las camisetas de Colegiales, Deportivo Morón y Sportivo Italiano.

Esa baja significativa será uno de los cambios que hará el entrenador Lucas Pusineri, el otro está relacionado con una variante táctica ya que ingresará Lucas González por Alan Soñora, así se modificará el sistema táctico, ya que pasará de un 4-2-3-1 que venía usando a un 4-3-3. En Defensa y Justicia, el entrenador Hernán Crespo no contará con el mediocampista Eugenio Isnaldo, quien sufrió una ruptura fibrilar del bíceps femoral izquierdo y dejará su lugar a Nahuel Gallardo o Gabriel Hachen.

En el caso de que ingrese el hijo del DT de River, de características más defensivas, la función de Isnaldo la cumplirá el uruguayo Washington Camacho, mientras que Hachen tiene un juego más similar al lesionado. Defensa y Justicia tendrá como próximo rival en la Copa Sudamericana a Vasco de Gama, de Brasil, al que enfrentará el 26 de noviembre en Florencio Varela y el 3 de diciembre en Río de Janeiro.

Probables Formaciones

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Adonis Frías, Juan Rodríguez, Héctor Martínez y Marcelo Benítez; Ciro Rius, Raúl Loaiza, Washington Camacho y Nahuel Gallardo o Gabriel Hachen; Francisco Pizzini y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Independiente: Milton Álvarez; Nahuel Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández y Lucas González; Federico Martínez, Silvio Romero y Alan Velasco. DT: Lucas Pusineri.

Arbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Defensa y Justicia.

Hora de inicio: 18.45.

TV: TNT Sports

BOCA RECIBIRÁ A TALLERES CON LA MISIÓN DE PROLONGAR SU BUEN INICIO

Boca Juniors, clasificado para los octavos de final de la Copa Libertadores de América y con puntaje ideal en la Copa de Liga, recibirá a Talleres de Córdoba en un partido válido por la Zona 4 en el que pretende hilvanar su tercera victoria consecutiva para dejar allanado su pase a la siguiente fase. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.15 en La Bombonera, será arbitrado por Germán Delfino y lo televisará la señal Fox Sports Premium.

El equipo "Xeneize" comenzó su campaña en el torneo doméstico con dos triunfos como visitante, sobre Lanús (2-1) y Newell's Old Boys (2-0), mientras que Talleres le ganó a los rosarinos en Córdoba y luego, también como local, empató con los "Granates". Boca, que tiene como objetivo prioritario la Copa Libertadores y los cruces de ida y vuelta de octavos de final que animará con Inter de Brasil, el 25 de noviembre en Porto Alegre y el 2 de diciembre en La Bombonera, aunque no descuida el torneo local, pese a que en marzo último ya disfrutó las mieles del éxito cuando se coronó campeón de la Superliga.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo asumirá el partido ante los cordobeses con algunas bajas significativas por los jugadores que tiene afectados a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, además se lesionó una pieza clave como Eduardo "Toto" Salvio, con un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho que casi con seguridad le impedirá estar en el primer partido ante los brasileños.

Los ausentes serán Esteban Andrada (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona (Colombia), más el mencionado Salvio y también Guillermo "Pol" Fernández, este último porque anunció sus deseos de emigrar y entonces seguirá entrenando en el club hasta fin de año pero no volverá a lucir la camiseta de Boca.

Russo sabe que tiene recambios confiables y por eso incluirá a Agustín Rossi por Andrada, Leonardo Jara por Campuzano, a Franco Soldano por Cardona y a Emmanuel Mas por Fabra, mientras que el cordobés Gonzalo Maroni jugará por Salvio pero lo hará por la izquierda y el colombiano Sebastián Villa pasará a moverse por el sector derecho que suele ocupar el "Toto".

Boca intentará que no se resienta el circuito ofensivo ante las ausencias de Cardona y Salvio, y apostará al desequilibrio de su capitán Carlos Tevez, más la velocidad de Villa, quien volvió a jugar en Rosario luego de casi ocho meses, debido a que estuvo apartado del equipo titular por una denuncia de violencia de género en su contra que aún debe resolver la justicia.

Su rival, Talleres, no tiene confirmado el equipo ya que el colombiano Diego Valoyes arrastra una molestia y podría dejar su lugar a Carlos Auzqui, una de las incorporaciones para la nueva temporada que ingresó ante Lanús y marcó el gol del empate (1-1), mientras que el lateral izquierdo Enzo Díaz no superó la ruptura fibrilar que lo dejó afuera la fecha pasada y podría seguir como titular Augusto Schott o bien ingresar el ecuatoriano Piero Hincapié.

Talleres, sustentado en el muy buen momento de Juan Cruz Komar en la defensa y Tomás Pochettino en el mediocampo, casualmente dos jugadores surgidos de Boca, al igual que Franco Fragapane, intentará interrumpir el circuito de juego de los "Xeneizes" para dar la gran sorpresa en La Bombonera y quedar con buenas perspectivas de avanzar en la zona de la Copa de Liga, una de las más difíciles. Boca está al frente el el historial con la "T" al cabo de 52 partidos, de los cuales ganó 22, empató 18 y perdió 12.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emanuel Más; Nicolás Capaldo, Leonardo Jara y Gonzalo Maroni; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Talleres de Córdoba: Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Juan Cruz Komar y Augusto Schott o Piero Hincapié; Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez, Tomás Pochettino y Franco Fragapane; Diego Valoyes o Carlos Auzqui y Favio Cabral. DT: Alexander Medina.

Arbitro: Germán Delfino.

Cancha: Boca Juniors:

Hora de inicio: 21.15.