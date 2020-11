La APP Salta Covid recibió más de 70 mil consultas en 5 meses

Desde el 4 de junio último, 72 mil personas descargaron la aplicación Salta Covid, de los cuales un 10% de los ciudadanos la usó para obtener información sobre los síntomas y medidas de prevención. Un 37% de usuarios al responder el autotest se reportaron sin síntomas compatibles con COVID-19 y un 53% de personas reportaron síntomas sospechosos con el virus Sars-Cov2 .

Sobre el tipo de asistencia médica que se realizó a la comunidad, el responsable de Atención Primaria de la Salud, Cristián Franco, explicó que todo el personal médico tenía a cargo el seguimiento telefónico periódico y el contacto con las personas, "desde junio se asistieron telefónicamente 20.000 mil personas a cargo del equipo de los centros de salud y hospitales del interior.

Realizaron diferentes acciones según los criterios de gravedad: a un 52% de pacientes se le realizó seguimiento telefónico en sus domicilios, 25% derivación a centros de salud para control clínico y de signos vitales, o exámenes complementarios como radiografía de tórax y alrededor de un 23% de pacientes fueron valorados como de alto riesgo, de los cuales fueron un 10% trasladados por el sistema de emergencias SAMEC a hospitales de mayor complejidad”.

Franco señaló que se generaba un orden de prioridad por existencia de factores de riesgo o por gravedad de los síntomas. “La gente suele quedarse tranquila con la teleconsulta”, explicó el médico, al tiempo que destacó el gran trabajo que llevó adelante todo el equipo de salud, que trabajó sin descanso desde que comenzó la pandemia.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, destacó la importancia de la aplicación cuando se produjeron la mayor cantidad de casos, porque permitió dar una respuesta en tiempo real a la comunidad para que la gente no se haya tenido que trasladar, para que los hospitales y centros de salud no se saturaran de personas que vayan a consultar por algún síntoma que podía o no ser COVID-19 y se dejara los establecimientos sanitarios para aquellas personas que requirieron una atención de mayor complejidad.

Finalmente, se informó que a través de la APP se logró obtener datos sanitarios sobre la población “aprovechamos la oportunidad para tener mayor información sobre enfermedades crónicas que nos permitió además tener un listado de pacientes diabéticos, hipertensos, a los cuales le vamos a poder hacer un seguimiento”, señaló Dorigato.