Sáenz se reunió con comunidades aborígenes para escuchar sus demandas

En Pichanal el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con miembros de comunidades originarias que marchaban hacia la ciudad para pedir respuesta a todas sus necesidades, junto a todo su gabinete viajaron a su encuentro y ya está dialogando.

Las poblaciones coinciden con los reclamos que tienen que ver con agua, acceso al DNI, obras, entre otros, sin embargo un grupo pidió dialogar con autoridades, más el otro inició una peregrinación hacia la ciudad.

En una asamblea, representantes de las distintas comunidades originarias tomaron la palabra e hicieron públicos ante el gobernador y todo su gabinete los problemas que los aqueja. Tras escuchar todos los testimonios, Sáenz les respondió.





“Yo vine a escucharlos a ustedes, no que ustedes me escuchen a mí. Es importante que estén todos los ministros escuchando cada uno de los pedidos de ustedes, las necesidades que tienen. Quiero que sepan que me preocupa muchísimo, todavía no pasó la pandemia, y lamentablemente hay chicos, hay mujeres, hay gente grande que debería estar en su casa, pero se entiende”, expresó.







El mandatario aseguró que pese a que se habla de años y años de postergación, sin embargo, hoy le toca a el estar sentado frente a ellos, mirándolos a los ojos. “Voy a hacer lo humanamente posible por cambiarle esa realidad que vienen viviendo desde siempre. Nos sorprendió con dolor y tristeza la pandemia, que muchos proyectos y programas que queríamos para las comunidades, lamentablemente no se pudo avanzar mucho”.







Pese a ello, Sáenz les aseguró entender el reclamo por lo que les corresponde, que no es nada más y nada menos que dignidad. “Somos todos hermanos y tenemos que tener las mismas oportunidades".

"En pocos meses hemos hecho lo que no se hizo nunca pero sobre todas las cosas, hemos visibilizado esta triste realidad que viven las comunidades originarias, no hemos escondido nada. Le hemos mostrado al país y al mundo los problemas que tenemos. Salta es pobre, no nos miéntanos más que Salta es rica”.







Asimismo, consideró histórico que un gobernador con todo su gabinete, haya ido al encuentro hacia ellos. “Acá estoy con toda la humildad que debe tener un gobernante de escucharlos, de atenderlos, de ver cuales son los problemas e intentar resolverlos. Yo no estoy acá haciendo política, yo no bajé, yo estoy al lado de ustedes y voy a trabajar al lado de ustedes”.