Vuelta de los 5to años: “De no tener nada, volvimos a clases, y tendremos cena y colación”

Luego que el Comité Operativo de Emergencia (COE) aprobara la realización de actividades presenciales de acompañamiento para los alumnos del último año de secundaria, hoy muchos de los futuros egresados volvieron a encontrarse en sus instituciones después de mucho tiempo.

Jean Franco, alumno del último año del Colegio Belgrano, en diálogo con InformateSalta, expresó que la realidad de los estudiantes de la institución fue muy diferente a la de aquellos que no contaban con conectividad. “Fue un año muy difícil pero nosotros desde el minuto uno no paramos un instante, tuvimos clases a través de plataformas virtuales, no fue un año perdido en absoluto”.

Sobre el reencuentro, manifestó que era algo necesario. “Volver acá y encontrar con nuestros compañeros es algo que necesitamos, fueron semanas muy alocadas, porque pasamos de no tener nada a tener que volver a clases, a tener el acto de colación y ya empezar a buscar que ponerse para la cena”.

Con respecto a la actividad, indicó que se planteó como una charla personal. “Nada que ver con clases normales, es hermoso estar con nuestros compañeros, poder vernos, contactarnos y saldar esta deuda que es 5to año, que no pudimos usar la campera nunca más”

En relación al viaje de egresados, señaló que aún hay mucha incertidumbre. “Nosotros íbamos a viajar a Bariloche, pero todavía no hay ninguna fecha, hay diálogo permanente pero no hay algo claro todavía”.

Por su parte, el Padre Mariano, quien ejerce desde hace unos años como Director Espiritual, también manifestó su satisfacción por el regreso de los alumnos a las aulas. “Hoy volvió uno de los tres quintos, para hacer una especie de un encuentro, la idea no era tener clases ni exámenes sino socializar, que puedan encontrarse con sus compañeros, vestir el uniforme”.

Finalmente, indicó que desde lo humano es muy importante cerrar el año lectivo de forma presencial. “Era necesario volver a encontrarnos en un clima más distendido, más fraterno, más unido, muchos viene con un ánimo bastante apagado, hoy se han encontrado, nos ha costado animarlos, pero fue interesante, y hemos podido dialogar”.