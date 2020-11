ATSA declaró estado de alerta en hospitales y centros de salud de la provincia

Recientemente la Asociación de Trabajadores de la Sanidad llevó a cabo una asamblea virtual con delegados de hospitales y clínicas de toda la provincia, la misma estuvo presidida por Eduardo Abel Ramos como secretario general e integrantes de comisión directiva.

Al término de ésta el dirigente no pudo ocultar su malestar luego de escuchar cada uno de los informes presentados por delegados que representan a trabajadores del interior y zonas inhóspitas. “Es inadmisible que en el tiempo que estamos viviendo, con los reclamos planteados y con la predisposición de nuestra organización para acompañar el proceso de la gestión ministerial, a la fecha no hayamos tenido el más mínimo gesto de acercamiento para abordar la problemática y las vías de solución”, manifestó Ramos.

“Acabamos de finalizar una asamblea y contamos con todos los informes que develan que los trabajadores de la salud son los ¨convidados de piedra¨ en esta historia”

A estas palabras, el secretario general de ATSA, añadió: “Estamos preparados para plantear, discutir, sumar y acordar, siempre en beneficio del trabajador y la defensa de sus legítimos derechos. Pero también nuestra naturaleza marca en el ADN sindical el rechazo a la indiferencia y al despropósito de un ministerio que necesita de la acción del trabajador para cerrar planillas y números. La salud pública va mucho más allá de la estadística y la sola planificación, la salud pública sin el recurso humano sólo es un simple proyecto”.

Abel Ramos se mostró indignado por la falta de respuestas y el llamado a una mesa de la concertación con representantes de todas las entidades gremiales de la provincia, “buscamos un acuerdo general porque ésta pandemia demostró que el equipo de salud es uno solo y todos necesitamos de todos. La vida vale y cada uno de los trabajadores, en un quirófano, en una sala, en la cocina o en un pasillo, se la juega por la gente”.



El dirigente sindical acotó “No estamos dispuestos a permitir que haya trabajadores de la salud que sigan muriendo sin contar con elementos de seguridad. Trabajadores que entreguen sus vidas sin contar con una estabilidad laboral. Agentes de la salud que vivan más tiempo en sus lugares de trabajo, que en sus casas y no cuenten con una retribución salarial digna. Las autoridades no deben confundirse, no estamos para contener a los trabajadores llevándolos al sacrificio, estamos para defender a ellos y a sus familias".

Ramos aclaró “nuestra insistencia en el pase a Planta de los trabajadores, está fundamentado en las actas compromiso firmadas con autoridades ministeriales que preceden a la actual, al momento de acordar las paritarias y que a la fecha no han sido cumplidas”

Por último Ramos anunció que la asamblea de ATSA resolvió declarar el estado de Alerta en todos los Hospitales y Centros de Salud de la provincia de Salta “ante el silencio y el incumplimiento de autoridades ministeriales a los reclamos planteados formal y oportunamente”. Para finalizar, no descarta agudizar las medidas de acuerdo a lo que disponga la próxima asamblea de delegados también declarada en sesión permanente.