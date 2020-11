Piden que se dé cumplimiento a los compromisos con el personal de Salud

La comisión directiva de ATSA pidió que no se desatiendan las necesidades y compromisos asumidos para el personal de Salud durante la pandemia del COVID-19. “El respiro que el coronavirus viene dando a nuestra provincia en los últimos días, permite abrigar esperanzas en cuanto al objetivo de aplanar la curva de contagios evitando con ello el desbordamiento de los servicios de salud, logrando la recuperación de los pacientes infectados y limitando las pérdidas de vidas humanas.”

Abel Ramos manifestó “la tarea que vienen desarrollando los trabajadores de la sanidad durante la pandemia es fundamental para el sistema de salud, ellos están entregando literalmente sus vidas, no solo conteniendo al virus, sino también combatiendo su propagación. Pero lamentablemente observamos que el orden de prioridades no parece haberse modificado y los que hasta hace poco tiempo fueron catalogados como héroes, hoy aún no encuentran respuestas a sus reclamos”.







Se mostraron preocupado ante la falta de respuestas a los planteos presentados y relacionados con:

El no llamado a paritarias para los últimos meses del año: que recomponga la caída que sufren los salarios en los últimos meses del año, para que de alguna manera se dé un alivio a la tan afectada economía de consumo del trabajador.

La no concreción del pase a planta permanente: que dé cumplimiento a los compromisos firmados en las tres últimas paritarias. Garantizando con ello la estabilidad de los trabajadores.

La no provisión de indumentaria: faltante de uniformes y elementos de seguridad apropiados que permitan evitar cualquier tipo de contagios.

El no cumplimiento con el pago total del bono de 5 mil pesos: por cuánto existen compañeros que a la fecha no lo cobraron.

En este sentido Ramos manifestó “celebramos cualquier obra o inversión que se disponga en materia de salud y que sirva para refuncionalizar los hospitales o centros asistenciales, tal es el caso de la promocionada obra de ampliación del hospital San Bernardo, porque con esto se brinda una mejor atención a los pacientes. Pero también sostenemos que con el mismo ímpetu e imaginación deben encontrarse soluciones para cumplir con los compromisos asumidos con el Recurso Humano, que en definitiva es el motor que mueve el andamiaje de cualquier estructura de salud”.

Finalmente Abel Ramos acotó “actualmente no hay respuestas a los reclamos de la salud, la vocación es muy fuerte pero sus necesidades también. Es un acto de justicia cumplir con los compromisos asumidos, porque aún no ha finalizado esta pandemia y se requiere un recurso humano motivado, capaz de continuar entregando su vida por quien más lo necesita”

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad, a través de sus delegados, continúa realizando relevamientos y contención permanente en toda la provincia; hasta tanto se concreten reuniones formales con autoridades ministeriales que acerquen soluciones a los reclamos planteados.