Revelan dato desconocido sobre la muerte de Maradona: Caída y golpe en la cabeza

Rodolfo Baqué, defensor de Dahiana Madrid, la enfermera que estaba en la casa del barrio privado San Andrés el día que murió Diego Maradona, reveló que días antes de su fallecimiento, el ex futbolista se cayó y se golpeó la cabeza, pero que no fue llevado al hospital para su revisión.

"Maradona se cayó el miércoles (de la semana anterior) antes de su fallecimiento. Se cayó y se golpeó la cabeza, pero no lo llevaron a un hospital a hacerle una resonancia, una tomografía", señaló el letrado. Y agregó que se golpeó el "lado derecho" de la cabeza.

El episodio fue días después de que el astro fuera operado de un hematoma subdural en la cabeza, por lo cual le llamó la atención que no lo revisaran. "Cuando se cae, lo levantan. Fue levantado y siguió su vida normal. Pero el que decide si tiene que ir a hacerse ver es el médico", resaltó.

Por su estado, Baqué afirmó que "Maradona no estaba en condiciones de decidir".

En diálogo con Todo Noticias, el letrado insistió en la falta de un médico clínico para su atención: "Maradona fue sacado de la clínica y fue tratado por su problema de adicción al alcohol, pero se olvidaron del tema del corazón. No había médico clínico".

En este sentido, reveló detalles de su estado de salud: "Maradona tenía de frecuencia cardíaca 115 y el día anterior a su fallecimiento tenía 109. Y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80. El cuerpo de Maradona fue avisando que había problemas con su frecuencia cardíaca y no le fue asistida con ninguna pastilla siquiera".

"Creo que faltó un comité interdisciplinario. Nadie tomó nota de los avisos que iba dando el corazón de Maradona", agregó.

Con respecto a su defendida, el abogado indicó que "solo trabajó nueve días" con el astro, quien solo permitió que lo revisara "una vez".

"El enfermero es un auxiliar del médico, Ella estaba para darle la medicación psiquiátrica y tomarle los signos vitales. Cuando el paciente se niega, ella se lo informa a la psiquiatra. Todo el mundo sabía que Diego tomaba la medicación pero no la recibía a ella", concluyó.

La declaración de la enfermera

En cuanto a la declaración de la enfermera ante el fiscal, donde aseguró que lo escuchó moverse a las 7.30 dentro de la habitación, aunque nunca ingresó, el abogado aclaró: "Ella declaró siempre lo mismo, las dos veces. Lo que puso en el informe fue que el paciente se negaba a ser revisado, a que se le tomara la presión. Ella lo puso todos los dias porque el paciente no quería ser revisado por ella. El miércoles no lo vio a Maradona, como todos los días. Lo escuchó que se levantó para ir a un baño en su habitación, pero no lo vio".

La testigo había expresado que le hicieron escribir para la empresa "Medidom", donde ella integra el staff de enfermeros que asisten a personas con internaciones o cuidados domiciliarios, un reporte en el que consta que esa mañana lo había intentado controlar a Maradona, cuando la realidad es que lo dejó descansar.

De todos modos, una fuente judicial explicó que "es lo que ella le escribió a la empresa, pero a la Justicia, las dos veces que declaró bajo juramento de decir verdad, siempre reconoció que ella esa mañana no había entrado nunca a la habitación".