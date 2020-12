Día del Corredor Inmobiliario: alrededor de 450 matriculados asesoran en Salta

Cada 1° de diciembre se celebra en Argentina el día de Corredor Inmobiliario, en Salta son aproximadamente 450 los matriculados que asesoran a quienes comprar o vender propiedades. Advierten sobre el ejercicio ilegal de la profesión.

En diálogo con InformateSalta, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Juan Martín Biella, contó que en la provincia festejan además los 10 años de existencia del colegio. Toda la semana habrá actividades relacionadas a la defensa de la profesión, cursos, placas a matriculados fundadores, jura de nuevos matriculados, brindis y sorteos, todo de manera virtual por la pandemia.

“Un día bastante emotivo, de mucho trabajo, hubo que crear una carrera. Se creó primero la carrera de Corredor Inmobiliario que no existía y yo hice crear el Colegio. A nivel país fue todo un trabajo coordinado que llevó mucho tiempo”, dijo.







En este sentido, subrayó que el corredor inmobiliario es una figura muy importante para unir a las partes, sobre todo porque las consultas se hacen con los ahorros de toda una vida. “Cuando decide elegir un ilegal, la gente por lo general pierde los ahorros de su vida y la posibilidad de llegar a la casa propia. Cualquier individuo que ejerce el corretaje y no está matriculado, no tiene derecho a honorarios, si encontró un chanta que inició una gestión no tiene que pagarle nada”.

Su recomendación es que los salteños que quieran adquirir o vender una propiedad, busquen un profesional que los asesore bien para evitar pagar de más o cobrar de menos. “Es una carrera que se puede hacer presencial o a distancia, hay muchas universidades en el país. Es una carrera de pregrado pero ya existe también la licenciatura en Negocios Inmobiliarios, es una profesión que ya tiene las distintas especializaciones armadas. Es una carrera de dos años y medio, es corta y es una verdadera pasión”.