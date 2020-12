Médicos salteños reiteran su postura en contra del aborto

Ante el avance del debate del proyecto de interrupción legal del embarazo, el Colegio de Médicos de Salta emitió una solicitada exponiendo su postura en contra de la iniciativa. Bajo el título “Reafirma la defensa de las dos vidas” indicaron que el profesional médico está al servicio de la vida humana.

Dirigida a todos los profesionales colegiados, a los legisladores nacionales, autoridades de los poderes provinciales y al pueblo de Salta, la institución, a través de su Comité de Bioética y la Mesa Directiva del gestante, reiteraron la postura publicada en abril del 2012 y en marzo del 2018.

Desestimó la postura de que el aborto es un procedimiento médico y un derecho de la mujer encinta y que plantea la existencia de una “corporación médica”. “Este enfoque reposa en el difundido agravio de que la profesión médica realizaría habitualmente abortos movida por un interés económico, excluyendo a los sectores pobres de la sociedad” reza el comunicado.

Además, ratificó que el profesional médico está exclusivamente al servicio de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. “El aborto, en cualquiera de las etapas del proceso de la gestación, no es una actividad médica, no es una práctica aceptada ni tolerada por el Colegio Médico”.

Otro de los argumentos en contra de la interrupción legal del embarazo, fue que se conoce a través de conocimiento genéticos y embriológicos que el concebido es un nuevo individuo de la especie humana, “no se trata de un órgano ni de una modificación benigna o maligna del cuerpo de la madre. Se trata de un niño en las primeras etapas de su desarrollo”.

Finalmente, desde el Comité de Bioética y la Mesa Directiva del Gestante del Colegio de Médicos de Salta, indicaron que no es aceptable reconocer el aborto como una praxis médica, que incorporar el aborto como una práctica social no es un avance sino un retroceso en la calidad de vida y que no es inocuo para la misma mujer que se lo practica. “La legislación debe disponer medios para una efectiva asistencia a la madre gestante y al niño concebido, de manera que esté garantizada la salud para ambos” concluyeron.

Solicitada completa