Vacaciones en Argentina: Qué te pedirán en cada provincia para ingresar

Se viene el verano y lo que hay en la mente de muchos argentinos es poder disfrutar, si pueden, de las vacaciones viajando con el país, tratando de despejar la mente tras un año de encierro por la pandemia. Pero, ¿se puede viajar entre provincias?

Se forma escalada, el turismo nacional se ira reabriendo de a poco para reactivar el sector y en cada provincia han dispuesto distintas condiciones o requisitos para el paso de los viajeros, resguardando la seguridad sanitaria.

¿Qué piden en cada provincia? Para Buenos Aires, se acordó que no sería requisito ni test ni cuarentena, aunque sí certificado para circular e ingresar en el destino elegido. En San Luis informaron que para ingresar actualmente se pide PCR con resultado negativo y no se necesita cuarentena. Pero a quienes ingresen a partir del 15 de diciembre, cuando comience la temporada turística, no se le solicitará test PCR. Sólo declaración jurada y seguro médico con cobertura para COVID-19.

En San Juan actualmente piden test PCR negativo con un máximo de 72 horas, pero los prestadores de servicios turísticos han pedido eliminarlo. En cuanto Santa Fe, no pedirían ni test ni cuarentena -solo certificados de circulación e ingreso- para alinearse con lo ya anunciado por las provincias de Córdoba y Buenos Aires, pero hay que esperar los anuncios oficiales.

La provincia de Corrientes ya habilitó el turismo nacional, pero por ahora sólo recibe viajeros que arriben en sus vehículos particulares o de alquiler. Deben llegar con el hisopado o realizarse en los retenes de acceso. Además de registrar el viaje en la web oficial del Gobierno. Solo pueden estar 7 días en la provincia.

En Tierra del Fuego aún no definieron cuándo se abrirá la temporada para los turistas de todo el país y qué se pedirá. En cuanto a Santiago Del Estero, el turista deberá realizar reserva en un alojamiento habilitado, a partir de allí será dado de alta en el sistema "Circulando"; a la vez, los turistas deberán contar con un seguro personal de salud Covid-19 provisto por alguna compañía de seguros; y aplicación Cuidar instalada en su celular.

La Pampa solo permite ingresar a trabajadores esenciales o residentes de la provincia. Catamarca habilitará el turismo interno el 10 de diciembre, y el interprovincial, el 14 de diciembre. La vecina La Rioja también anunció las fechas de apertura: 1º de diciembre para el turismo provincial y 1º de enero para el nacional. En la provincia de Chaco, hoy se pide permiso de circulación provincial solo para residentes en la provincia. Mientras, Formosa permanece "blindada", con casi nulo ingreso y egreso de personas, tanto con otras provincias argentinas como con Paraguay.

En Santa Cruz, se pide aislamiento de los pasajeros por 14 días en un hotel o dispositivo de aislamiento certificado por el Comité Operativo de Emergencia (COE) de cada localidad. La provincia no requiere un PCR negativo.

Para Córdoba es necesario el “Certificado Único habilitante para Circulación" y se debe descargar la app Cuidar. Finalmente en Jujuy, Tucumán y Salta, ya está habilitado el turismo interprovincial, necesitando un permiso para poder movilizarse entre provincias, mediante una declaración jurada.