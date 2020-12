Video viral: hincha tomó cocaína y le tiró una "bolsita" al ataúd de Maradona

Durante el velatorio de Diego Maradona, que tuvo lugar el jueves 26 de noviembre en la Casa Rosada, miles de fanáticos desfilaron fente al féretro para despedirse del ídolo del fútbol.

Entre la concurrencia hubo personas de todas las edades y experimentando distintas sensaciones: llanto, angustia, emoción, nostalgia; pero hubo un hincha que se diferenció del resto por la peculiar ofrenda que decidió hace al Diez.

Vistiendo la casaca de la selección argentina y con el barbijo mal puesto, se tocó la nariz antes de arrogar al féretro un "regalito" a su ídolo: una bolsita blanca.

El hombre, identificado como Leonidas582, subió orgulloso el video de lo sucedido a su cuenta de Tik Tok, tintulándolo "El último y al Diego que la disfrute".

Además, repartió "me gusta" a algunos comentarios de la publicación como "la última bolsita", "un granito de coca para que se lo lleve al cielo el Diego", "el Diego se lo merece", "Argentina un país con buena gente" y "capaz que así se levantaba, nunca está de más intentar".

Mientras aún no se sabe cómo hizo el hombre para pasar los controles, el video ya viralizado recibió 24.800 "likes".

Por supuesto, su video no quedó únicamente en Tik Tok. Cuando llegó a Twitter, los usuarios emitieron opiniones de otro calibre. Entre ellas, "lo terrible es cómo entró en la Casa de Gobierno"; "ofrendarle a Diego una de las cosas que más daño le hizo a su vida, dicho por él mismo, me parece una reverenda pelotudez"; "ése es igual a los que le seguían ofreciendo mientras quería salir. Ésos justamente no lo quisieron nada" y "es la falta de respeto más grande que vi. Y mirá que se esmeraron en ser irrespetuosos...".

Para ver el video, hacé click aquí.