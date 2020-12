¿Lucía Galán fue la primera mujer embarazada de Diego?

Ángel De Brito recordó este jueves en Los Ángeles de la Mañana que Luis Ventura contó que Lucía Galán había sido la primera mujer que quedó embarazada de Diego Maradona.

En momentos en que comienza la pelea por la sucesión del Diez tras su muerte, también comienza la carrera por conocer la parte oculta de la vida del astro del fútbol mundial. Y, entre quienes más cerca estuvieron de este aspecto menos conocido del exfutbolista, se encuentra Ventura.

En LAM, Ángel hizo referencia al bombazo que había tirado el cronista hace muchos años atrás. “Y Ventura también conoce a todos estos personajes, desde hace mucho tiempo y ha escuchado muchas de estas historias en el momento, porque Luis es contemporáneo a Maradona. Es como el tema que contó el otro día de Lucía Galán, que supuestamente Lucía Galán fue la primera mujer que estuvo embarazada de Diego, y perdió un bebé, cuestión que Lucía Galán no desmintió. Ante todo el requerimiento de la prensa, seguramente nunca lo cuente”, arriesgó el conductor de LAM.

“Tal vez no es el momento”, le dijo Mariana Brey.

“Si lo quiere contar, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no lo va a contar?”, le preguntó Ángel.

“No suma, él estaba casado con Claudia”, apoyó Yanina Latorre.

“Para vos no suma, para Claudia no sumará. Es información que tiene que ver con la historia de Maradona, justamente donde se está discutiendo toda la identidad de todos los que están alrededor de Diego. Y este va a ser un tema clave, más allá de ‘la guita’, como dicen todos, más allá de la herencia, va a ser un tema clave las identidades, porque a partir de ahí se van a definir un montón de situaciones, no solo el tema de la herencia”, insistió Ángel. /Eltrecetv



Mirá el video: