Facundo Manes, en InformateSalta: “El ser humano es resiliente y sale fortalecido de crisis como esta”

En una nota exclusiva con InformateSalta por la pantalla de Multivisión Federal, Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico y político argentino, se refirió al impacto de la pandemia en la sociedad.

En la oportunidad, señaló que la ansiedad inicial se transformó con el transcurrir de los meses en síntomas de angustia y depresión. “Estamos agotados, los jóvenes la están pasando muy mal, las mujeres también porque hay un impacto en el trabajo doméstico, y ni que hablar del personal de salud, la gente que vive en la pobreza, y los adultos mayores”, dijo.

“El virus agarró lo mejor de nuestra especie que es la capacidad de abrazarnos y vincularnos y lo usa en nuestra contra”

El neurólogo agregó que el impacto mental va a durar más allá de la pandemia pero insistió en que es una oportunidad para redescubrirnos, y saber quiénes somos. “Es momento para desacelerar un poco, vivíamos muy acelerados prepandemia, también es una oportunidad para ser más creativos, y para pensarnos como comunidad”.

Por último, dijo ser optimista de cara al futuro. “Más allá de todo el dolor que estamos viviendo y que vamos a vivir porque todavía falta tiempo, las tragedias y guerras han demostrado que el ser humano es resiliente y sale fortalecido de crisis como estas”.

Mirada política

El reconocido profesional sostuvo que está probado que las autoridades pueden hacernos más miserables o hacernos vivir un poco mejor. “Yo les diría que comuniquen con la verdad, no es momento de esconder información, tienen que pensar en el bien común y no en su futuro personal o en la próxima elección, tiene que darnos cierta perspectiva, hay mucha gente que se está empobreciendo, perdiendo el trabajo, y si las autoridades no hacen estas cosas nos vamos a sentir peor”.

Finalmente, señaló que la Argentina vive en una permanente frustración. “Necesitamos una revolución ética y moral, y líderes que nos unan, no que nos dividan, tenemos que apoyar a líderes que nos guíen con la esperanza porque si la Argentina no logra tener políticas de estado y cierto consenso y seguimos dando volantazos de un lado hacia el otro, lamentablemente en una década vamos a estar hablando de los mismos problemas y con una nueva camada de pobres”.