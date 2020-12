Estafaba a vecinos en nombre de una parroquia en Yrigoyen, fue detenido

Se trata de un joven que recorría barrios de Yrigoyen pidiendo donaciones en el marco de la Navidad y exhibiendo una autorización firmada supuestamente por el párroco Darío Villordo de la Iglesia Asunción.

Lo cierto es que una vecina alertó por redes sociales respecto de la falsedad de tal colecta autorizada por el párroco y pedía a los vecinos denunciar el hecho. La mujer sospechó del accionar del muchacho, ya que, concurre a misa los domingos y no recordaba que el padre haya mencionado colecta alguna.

Además se cercioró de esto con la catequista de su hijo. Aquí el posteo de la mujer publicado por Yrigoyen Ynforma Primero

"Hola... Quería hacer un descargo y alertar a las familias para que no sean engañadas.... Hay un chico delgado cabello claro de ojos color verde con una nota firmada supuestamente por el Padre Darío pidiendo artículos navideños (pan dulce, budín,etc.) X lo q a mi me pareció raro xq siempre voy a misa todos los domingos y el padre no dió ningún comunicado sobre dicha colecta... Le comenté a la catequista de mi hijo sobre esa situación y m dijo q averiguaría y m avisaría... Después ella se comunicó conmigo diciéndome q el Padre no autorizo a nadie a pedir nada... Hoy ese chico volvió nuevamente a mi domicilio a pedir nuevamente con la misma excusa y lo indague m dijo q es de un grupo llamado Emaus q pertenece a la Iglesia Asunción y q el Padre Darío dió la autorización, x lo q llame nuevamente a la catequista contándole que el chico continúa pidiendo x las casas pero a todo esto m dijo q en la Iglesia no hay ningún grupo Emaus y q el Padre no autorizo a nadie.... Conversando con otra vecina de la cuadra y advirtiéndole la situación m dijo q ese chico es el q andaba hace un tiempo atrás con un bono, luego con una planilla el también en nombre de la Iglesia y del Padre Darío.... X fa vecinos estén atentos y reenvíen y difundan este msj para no que no los engañen.... Gracias"

Ante todo esto, ayer finalmente el joven fue detenido por efectivos de la comisaría N° 22 de Hipólito Yrigoyen cuando pedía donaciones en un local comercial conocido del barrio Virgen del Valle, sobre calle 20 de Febrero.

Tras su la viralización y detención del sujeto surgió que anteriormente había estado vendiendo bonos en la zona.