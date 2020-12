Comienza la NBA con la presentación del campeón: ¿Cuándo debuta Campazzo?

Se terminó la espera. Después de 71 días, el tiempo entre temporadas más corto en la historia de la competencia, esta noche iniciará la campaña 2020-2021 de la NBA. Con Los Ángeles Lakers de LeBron James como los campeones defensores que se reforzaron para buscar un segundo título consecutivo, las miradas además estarán puestas en el desembarco del primer jugador argentino tras el retiro de Manu Ginóbili.

Facundo Campazzo cumplirá su sueño de jugar en la NBA. Y lo hará vestido con la camiseta número 7 de los Denver Nuggets, la franquicia que apostó por él después de su gran paso por el Real Madrid. Tras salir a la cancha en los encuentros de pretemporada y mostrar destellos de su juego, y luego de recibir elogios del entrenador Michael Malone y de las figuras del equipo, Jamal Murray y Nikola Jokic, llegó la hora para el cordobés de comenzar una temporada que será inolvidable para su carrera.

El debut oficial en la temporada para los Nuggets será este miércoles 23 de diciembre ante Sacramento Kings en el Ball Arena. El partido no se verá por TV en Argentina, pero sí lo podrán seguir todos aquellos que tengan contratado el NBA League Pass. Lo mismo sucederá con todas sus presentaciones.

El segundo partido en el intenso calendario de 72 encuentros que tendrá Denver durante la campaña será en un día especial. El equipo de Campazzo cerrará la jornada de festejos por la Navidad como local frente a Los Ángeles Clippers, el equipo que lidera Kawhi Leonard y Paul George: con televisación de ESPN, desde las 00.30 del sábado 26 (hora argentina), el base cordobés volverá a ver acción.

A continuación, también en Denver, el 28 de diciembre la presentación será ante los Houston Rockets, la franquicia que tiene al máximo anotador de las últimas tres temporadas James Harden, entre sus filas. Este enfrentamiento se podrá seguir por el canal NBA TV. Unas horas más tarde, el 30, el último finalista de la Conferencia del Oeste viajará a California para jugar contra Sacramento. Ya en el primer día del 2021, los Nuggets volverán a salir a la cancha ante Phoenix Suns en casa.

Después de visitar el 3 de enero a los Minnesota Timberwolves, que tiene al ex base argentino Pablo Prigioni como uno de sus asistentes técnicos, dos días más tarde, Denver los recibirá en su estadio. El 5 de enero, ese partido será transmitido para Latinoamérica a través de DirecTV Sports. El 8, una vez más en el Ball Arena, Campazzo se volverá a ver las caras contra un viejo conocido, también ex Real Madrid: Denver recibirá a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic. Acto seguido, el equipo del argentino viajará a la costa Este para enfrentarse en días consecutivos a los Philadelphia 76ers (9 de enero) y un día más tarde, Facundo pisará uno de los estadios más famosos del mundo: jugará ante los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Llegó la hora de la verdad para Campazzo. Después de sorprender a todos con su juego eléctrico, tanto que una de las estrellas del equipo lo denominó Spiderman, el básquet argentino y de toda la región no ve la hora de ver a Facundo en acción contra los mejores jugadores del mundo en la NBA.

El campeón Los Angeles Lakers inaugurará la temporada 2020-2021 de la NBA de básquetbol en el duelo que sostendrá ante Los Angeles Clippers, con el que se reeditará una nueva versión del clásico de la ciudad más populosa del Estado de California. El encuentro se jugará desde las 00.00 del miércoles en la Argentina en el Staples Center de Los Angeles.

El encuentro que oficialmente abrirá la estación se disputará hoy desde las 21.00 con el choque en el estadio Barclays Center de Nueva York entre Brooklyn Nets y Golden State Warriors, que buscará recomponerse luego de una temporada frustrante en la 2019-2020 y que no contará nuevamente con el escolta Klay Thompson, afectado durante la pretemporada con la rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.