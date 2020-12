Pirotecnia en Salta: “Debe ser obligatoriamente no sonora, la única habilitada”

Se vienen las fiestas y, en el marco de las celebraciones, vuelve a tomar resonancia la pirotecnia, su prohibición, sus limitaciones y aquellas reglamentaciones establecidas en los distintos municipios y localidades para evitar la comercialización de explosivos de alta detonación.

Al respecto y sobre la venta de fuegos artificiales en la ciudad de Salta, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini dialogó con InformateSalta donde se refirió a los artefactos explosivos prohibidos, su expendio, recordando en primer lugar que “la habilitación de locales depende ahora de la nueva Subsecretaría de Habilitaciones Comerciales, que es de la Agencia de Recaudación Municipal”.

Dicho esto Tonini sentenció que la pirotecnia que se venda “debe ser obligatoriamente no sonora, debe ser insonora, es la única habilitada” para su expendio. “Son la B11 y la A3, las dos con características de pirotecnia autorizadas por la ordenanza vigente”, sumó.

Sobre los locales habilitados para la venta, el funcionario puntualizó que “no hay más venta temporaria de pirotecnia, ese kiosquito que vendía para las fiestas no existe más, solo pueden vender pirotecnia no sonora y permitirá por ordenanza aquellos negocios con habilitación definitiva, si no cuentan con certificado de aptitud ambiental ni de habilitación definitiva, es imposible que puedan vender”.

Por último, el secretario municipal pidió la denuncia de aquellos vendedores ilegales para proceder con las actuaciones pertinentes. “Si hay puesteros ambulantes, manteros o (vendedores) ‘truchos’, nos tienen que hacer la denuncia al 105 o a la Municipalidad e inmediatamente secuestramos esa mercadería”.

“Solo está permitida la insonora”