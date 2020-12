Fuegos artificiales, comerciantes apuestan a “más luces, menos ruido”

InformateSalta dialogó con el empresario Luis Monterichel, propietario de los locales de venta de pirotecnia, quien señaló que ya se lanzó la temporada 2021 en el marco de la concientización contra la pirotecnia de alto impacto sonoro.

“Los fuegos artificiales son el arte de iluminar el cielo, por el despliegue de luces de colores. Ya estamos trabajando en la temporada 2021 con la venta de pirotecnia de bajo impacto sonoro con el slogan de Más luces, Menos ruido”, dijo.

Respecto al desafío de sobrevivir a las dificultades que representó la pandemia del coronavirus, Monterichel indicó que el rubro de la pirotecnia fue uno de los más afectados, ya que, la pirotecnia que es un producto que se produce mayormente en otros países.

“Son productos importados en su gran mayoría, es importado, lo único que no paró de subir durante la pandemia fue el dólar. Estamos haciendo un esfuerzo para no impactar tanto en el bolsillo del consumidor, estamos haciendo un esfuerzo para que los incrementos no superen el 25%”, sostuvo.

Pese a que el 2020 fue un año de una importante recesión económica para la mayoría de las familias salteñas, Monterichel se manifestó optimista respecto a la temporada 2021. “Podemos decir con mucha alegría que la gente sí se está acercando a los locales, están preguntando, tenemos la tranquilidad de que va a ser una temporada exitosa. Las expectativa es que la gente se va a acercar a los locales, a quienes le gusta el arte de iluminar el cielo, la gente quiere despedir el año que para algunos fue un poco duro pero para otros fue bueno”.

Salta libre de pirotecnia sonora

Las luces artificiales con bajo impacto sonoro son un paradigma que poco a poco se instala en la sociedad a partir de la ordenanza que prohíbe la venta y comercialización de pirotecnia sonora.

“Desde hace bastante tiempo veníamos trabajando con la agente que produce la pirotecnia, los mayores productores son los chinos, los españoles y los alemanes. Ya se venía trabajando con el bajo impacto sonoro, se fueron adaptando a nuestra petición, también nosotros conversamos con las fábricas en argentina que son poquísimas, que dejaran de producir los fuegos con estruendo. Obviamente en el mercado todavía existe pirotecnia con estruendo, pero esto se va a terminar en cualquier momento”, dijo Monterichel a InformateSalta.