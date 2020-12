¿Cuáles son los beneficios de generar un evento virtual?

Los eventos y ferias siempre son unos de los elementos tradicionales con los que las empresas y las marcas llegan a sus consumidores potenciales. En el entorno B2B una de las herramientas que más se repiten cuando desea enviar determinados mensajes y entender el mercado. Por ejemplo, tan solo pensar en las innovaciones tecnológicas y en cómo las empresas que las respaldan las venden a las suyas hace que se pueda entender cuáles pueden ser sus clientes potenciales. Por lo general, hay un par de eventos de marca en el medio, congresos y discusiones técnicas.

Sin embargo, el coronavirus ha tenido un impacto fuerte en la organización de eventos y conferencias. En los primeros meses, las restricciones de capacidad ahora establecidas y la renuencia de los consumidores a viajar han sido una carga importante para la organización de exposiciones, eventos, conferencias y congresos.

Esto no quiere decir que los especialistas en marketing no puedan utilizar estas herramientas.

Para establecer contacto con los consumidores potenciales, deben cambiar la forma en que hacen las cosas y reajustar sus actividades. Para poder continuar con las actividades cara a cara, los especialistas en marketing deben aprovechar al máximo la posición y las actividades de su marca. Si no pueden asistir al evento en persona y organizar una reunión "tangible", siempre pueden organizar un evento virtual.

La tecnología no sólo hace posible los eventos virtuales, sino que también brinda una experiencia muy positiva para sus asistentes. Cada vez es más fácil unirse a uno de ellos, pero no importa qué dispositivo use el usuario en casa. Puede participar en una de las siguientes actividades con un smartphone básico.

Además de llenar los espacios en blanco que dejan los eventos físicos, los eventos virtuales que se arman a través de los servicios de empresas especializadas como Proyecciones aportan muchas ventajas a la empresa y a su equipo de marketing. Los especialistas en marketing no solo deben verlos como soluciones a los problemas y el desafío del coronavirus, sino que también deben poder ver los beneficios y exprimirlos.

Los eventos cara a cara son interesantes para los especialistas en marketing porque pueden ver el interés de los consumidores en tiempo real y construir redes y relaciones de calidad. Crean un contexto nuevo y favorable para la marca, así como una cierta cercanía al consumidor. Si bien los eventos virtuales no pueden replicar todos estos puntos, presentan otros problemas para compensarlos. Así, son una fuente de datos muy completa que ayuda a entender mejor a los consumidores y que suele generar leads.