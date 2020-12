Florencia Peña confesó con qué famosa pareja haría un trío

El cuestionario intragable se convirtió en una de las secciones más atractivas del programa Flor de Equipo gracias a las filosas preguntas que la producción prepara para los invitados. Luego de incomodar a más de uno o de hacerlo comer platos horribles si decidían no responder, se animó a someterse al picante cuestionario.

Con Marcelo Polino como entrevistador, los temas oscilaron entre cuestiones artísticas, políticas pero, principalmente, sexuales. "¿Cuál fue la vez que estuviste más cerca de arrepentirte de practicar poliamor?", preguntó.

Un poco incómoda, la conductora advirtió: "¡Ay, qué difícil! No voy a dar muchos detalles". Pero después se despachó con una anécdota desopilante. "Ibiza, noche, fiesta. Yo bailaba con un grupito y en la oscuridad es como que se te desdibujaban las caras. En un momento cuando salimos para la luz, apaaa, no, no, no", contó y provocó las carcajadas de los presentes.

Luego, contó cómo hizo para zafar de esa incómoda situación. "Pateo al que tenía al lado y le digo: "Metete para adentro, yo no voy a ningún lado". Eran todos rostros raros. Entonces dije que quería bailar un poco más y en medio de la noche me escabullí mientras iba a la barra", explicó.

Siguiendo con el tema, Polino le preguntó: "Si quisieras hacer un trío, ¿a qué otro hombre famoso elegirías?". Muy segura de su elección, Flor contestó al instante: "Ricardo Darín". Y agregó: "La voy a incluir a la mujer porque me encantan los dos, ella me parece una bomba, es inteligente, copada y el es muy sexy por su humor".

En la única pregunta que Flor no pudo responder tenía que elegir entre Baby Etchecopar, Eduardo Feimann y Jorge Lanata para tomar un café, tener una noche de amor y casarse. Sin dudar, Flor se dispuso a tragar el horrible mondongo frío con salsa de soja y explicó: "Voy a comer porque no hay manera de que con esos tres logre algo. Discúlpenme pero yo tengo un límite, mirá que yo no le hago asco a nada. Esto es tener principios".