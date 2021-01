Lucrecia Martel: “Nunca se van a terminar las pandemias si no enflaquece Netflix”

No es la primera vez que Lucrecia Martel critica abiertamente las ofertas audiovisuales de plataformas como Netflix. Ya en otras ocasiones despotricó contra el contenido que impone, dándole especial tratamiento a las series que elige la gente.

Esto se repitió en la última edición de la Semana del Cine Argentino, desarrollada en el mes de diciembre, en la Usina Cultural. Allí, Martel reflexionó junto a otra gran directora como Bárbara Sarasola Day, sobre la oferta cultural vigente y las concepciones que se manejan en torno al arte.

En este sentido, enfatizó que las series son un retroceso narrativo. “Porque si bien es posible que venga otra generación y otras empresas (porque Netflix, por Dios, lleva todo para el mismo lado), ahora está muy dominada por la trama, muy dominada por el diálogo canchero o por la ocurrencia y la obligación de enganchar”, dijo, añadiendo: “Nunca se van a terminar las pandemias si no enflaquece Netflix…¿cuánta gente que no veía películas porque decía que no tenía tiempo, y ahora ve dos temporadas de ocho horas de una serie?”.

“¿Quién puede determinar qué es lo universal? El que tiene poder para establecer qué es lo standard. Filmen pensando en los vecinos y lo va a entender todo el mundo. Si lo entiende tu barrio, lo entiende todo el mundo; eso es contrario a lo universal”.

Continuando con la charla, se debatió el concepto de cultura y su inevitable asociación con el turismo: “La cultura no es un adorno, no es el turismo, es lo que hace que nos dé gusto estar todos juntos, que tengamos de qué hablar, que nos construyamos simbólicamente, es muy importante”, dijo, criticando que en la mayoría de los gobiernos provinciales se recae en esta asociación.