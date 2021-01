Suero equino hiperinmune: ¿Para qué sirve y quienes lo van a recibir?

Con el correr de los días, se fueron desarrollando y dando a conocer tratamientos que buscan disminuir la gravedad del COVID-19, uno de ellos es el suero equino hiperinmune, medicamento que será distribuido en los hospitales públicos salteños.

En diálogo con InformateSalta, el doctor Bernando Biella, explicó que los equinos tienen la capacidad de generar muchos anticuerpos y antiguamente se lo usaba para fabricar sueros contra las arañas venenosas, los escorpiones y las serpientes. En este caso, estos anticuerpos se fijan al Coronavirus, no permite su ingreso a las células y muere.

“Hicieron un protocolo que vieron que hasta un 45% de las personas que reciben el suero equino se mejoraban. Dado el estudio positivo, el ANMAT decide aprobar su uso. Estas ampollas inicialmente van a ser distribuidas en hospitales públicos de manera gratuita, aunque el medicamento tiene un costo alto que oscila los $180 mil”, dijo.

En este sentido, indicó que puede aplicarse a personas PCR positivas, dentro de los 10 primeros días de la infección, que tengan entre 17 y 79 años. Asimismo, no lo pueden recibir quienes estén conectado a un respirador, hayan recibido plasma de convaleciente y en las personas con alérgicas severas o que hayan recibido anteriormente otro suero equino. Es para pacientes con síntomas moderados a graves, no muy graves.

“Se firma el protocolo que el paciente acepta, es un tratamiento compasivo, si bien está aprobado en Argentina no lo está a nivel mundial todavía. Se le aplica al paciente una protección antialérgica muy importante y después se aplica el suero, que no son menos de 4. Hasta el 45% de las persona tienen menos tiempo de internación en terapia, no van a respirador y menos tiempo de internación sanatorial”, expresó.

Si bien el medicamento ya se encuentra en la provincia, comenzará a aplicarse recién una vez que los médicos reciban de manera online la capacitación correspondiente. Existe la posibilidad de que en una segunda etapa, puede ser administrado en clínicas y sanatorios privados a través de las obras sociales.

“La idea es poder despejar camas, que estén menos tiempo enfermos, que se mueran menos y no saturar los sistemas de salud. Va a ser un puente hasta que tengamos la vacuna disponible para todos", manifestó.