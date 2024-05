Aseguran que Cargnello tiene carnet vigente y pasó un test de alcoholemia

Tras la difusión de un video que muestra al Arzobispo Mario Antonio Cargnello circulando sin licencia de conducir y supuestamente bajo la influencia de alcohol, su abogado, Eduardo Romani, en FM Pacífico, aseguró que "si hay alguna sanción o multa la afrontará como cualquier ciudadano"

No obstante, aclaró que Monseñor se sometió a la prueba del alómetro y no se consideró necesario el test de la pipeta. “Al Arzobispo le hacen soplar el alómetro para ver si hace falta tener que hacer la segunda prueba, que sería soplar la pipeta y no lo consideran necesario”, reiteró.

"Siempre se lo ve al Arzobispo que está en buenas condiciones, no tiene ningún problema en lo que es el habla", comentó.

Además aclaró que Cargnello tiene su carnet vigente, el cual fue puesto a disposición de las autoridades de tránsito para su verificación

Por último, expresó su preocupación por la difusión del vídeo, considerándolo como una violación de las garantías constitucionales del Arzobispo, y sugirió que podría existir una campaña mediática en su contra.