La revelación de un influencer: ¿Gala Cancinos pidió que la busquen como Santiago?

El influencer de Uruguay, Fede Anto Puñales, contó que en su cuenta de Instagram que la adolescente desaparecida desde mayo de 2017, le pidió que la busquen como Santiago no como Gala Cancinos, consignó El Expreso.

"Yo te voy a ayudar a que respeten tu identidad pero volvé. Volvé porque todos te extrañamos, pasan los años y tu ausencia se sigue notando. El, cuando desapareció, unos días antes me dejó un mensaje que estaba cansado de que nadie lo llamaba como él se sentía y que nadie respetaba su identidad, por lo cual, yo supongo que tomó esta decisión de irse de su casa. Esto de que nadie respetaba su identidad, lo corroboré el día que lo dieron por desaparecido en donde al buscarlo le ponían el nombre que le pusieron sus padres pero no asociaba a él, él se llama Santiago y listo", afirmó.

"¿Por qué les cuento esto? primero para que todos busquemos a Santiago Cancinos y no a Gala Cancinos, Gala Cancinos no existe, él se siente Santiago. También les cuento esto para que vean y entiendan cómo un comentario, un no esfuerzo de respetar la identidad del otro puede llevar a esto, a que la persona que tanto queremos, desaparezca, ¿entienden? Es tan simple como intentar tener empatía, intentar cambiar el ella por el él, si la persona se siente así, respeta la identidad...”, agregó.

La fiscalía, que continúa con su búsqueda, podría analizar si los mensajes que supuestamente le envió la adolescente al influencer tiene algo de certeza, quizás sea la punta del ovillo para una nueva hipótesis que lleve a la verdad.