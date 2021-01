Consejos para realizar trabajos universitarios

¿Te encuentras en la situación de tener que presentar un trabajo de clase y no sabes cómo hacerlo? Los trabajos de clase son la carta de presentación sobre cómo eres como alumno.

Hay muchos factores que son muy importantes a la hora de entregar un trabajo a tus profesores, y entre los más importantes están el detallismo, la simpleza, la legibilidad, y que los conceptos se entiendan a la perfección.

Elige una buena presentación



Es cierto que lo más importante en un trabajo de clase son los conceptos, pero el detallismo y la buena presentación también serán importantes, ya que todo lo que se realice en relación con los trabajos universitarios, en primer lugar entrará por los ojos del profesor. Y una buena presentación será tomada muy en cuenta a la hora de obtener la calificación final del trabajo.

Si el trabajo lo tienes que entregar de forma impresa, lo mejor que puedes hacer para lograr una buena presentación, es encontrar las mejores carátulas para imprimir trabajos de clase.

Existen diferentes tipos de plantillas formales de portadas para Word que puedes utilizar con el fin de obtener una buena portada, que aporte al trabajo un carácter aún más profesional para la información de su contenido.

Estas portadas suelen ser sobrias, pero al mismo tiempo, aportan un estilo a los trabajos, predominando generalmente los colores fríos y las tipografías más serias, para darle ese toque profesional que todo trabajo universitario necesita a la hora de ser entregado.

Existen diferentes tipos de portadas que puedes utilizar, pero no solamente podrás elegir entre plantillas predeterminadas, también tendrás la posibilidad de diseñar una portada especial para tu trabajo impreso, que tendrá incluso mucho más sentido que cualquier otra portada que puedas encontrar en una plantilla.

Los colores de la portada los podrás elegir de acuerdo al tipo de tema del trabajo y esto le dará un carácter más profesional. Vas a poder encontrar un gran abanico de posibilidades que convertirá la presentación de tu trabajo en algo mucho más serio y característico.

Revisando un poco más los contenidos de los trabajos universitarios, uno de los factores más importantes para que los profesores entiendan a qué te refieres en tu presentación, es que los temas se encuentren hilados entre sí.

La continuidad de los conceptos convertirá tu trabajo en un tipo de material mucho más fácil de leer y comprender. Que los conceptos se encuentren desarrollados de forma conexa, hará más fácil la conexión entre las ideas, sin que aparezcan párrafos con diferentes connotaciones uno debajo del otro, que puedan incitar a la distracción del contenido.

Que los profesores puedan leer el trabajo de forma continua hará que sea menos pesado para ellos, y por lo tanto, esto tendrá una consecuencia positiva en la calificación del mismo.

El trabajo debe decir lo justo y necesario



Se deben evitar todo tipo de errores con palabras innecesarias, como pueden ser términos que nada aportarán al trabajo científico que estés realizando.

La mejor explicación de un tema será aquella que, de forma resumida, logre hacer entender el concepto que se presenta de buena manera. No se deben dar vueltas con determinados conceptos, ni abusar de las repeticiones de palabras.

Una pregunta que suele aparecer tiene que ver con: ¿oraciones largas o cortas? Y como en todo, en la presentación de estos trabajos, todos los extremos son malos. Las oraciones no deben ser, ni demasiado cortas para que no se entiendan los conceptos, ni demasiado largas y redundantes, para que no distraigan al lector.

Podrás recurrir a realizar distintas oraciones cortas con una puntuación adecuada, para lograr explicar un concepto extenso, o bien, recurrir a oraciones más extensas, pero que sean entendibles para quien lea la presentación.

Para que los conceptos sean los correctos y puedas lograr todas las características anteriormente mencionadas, en primer lugar debes realizar un esquema con todos los subtemas que quieres que aborde la presentación.