Félix cumplió 101 años y nos da algunos consejitos para vivir mejor

Llegar a los 100 años lucidos y con ganas de vivir es un regalo. Félix Satti, vecino de El Naranjo, Rosario de la Frontera cumplió los 101 años y está orgulloso de todo lo que cosechó en este centenario vivido.

"Como maíz, nací y voy a morir aquí" dijo Félix rodeado de sus seres queridos.

Recordó en Somos Salta - Jujuy que llegó a El Naranjo a los 4 años tras la guerra en Siria en 1914. Si bien no había muchos pobladores pudo quedarse y pelearla.

"Tenía 4 años, me rebuscaba, pero no robaba. Como he podido , como Dios me ha ayudado me he criado y he criado mis hijos" se enorgullece y lamenta la perdida de su mujer, de su madre en estos largos años.

Félix agregó que a lo largo de estos años recibió la visita artistas de renombre en su casa. "Me visitó Falú, Cafrune, Doctor Mónico Cantores del Alba, Los Chalchaleros, Manseros Santiagueños, Soledad" enumeró el abuelo.

Agradecido por esta vida, recordó que es el fundador del Fortín de El Naranjo y que si bien está con algunos achaques de la edad aún está lucido. "Un poquito más sordo, me falta la vista, pero sigo macaneando" bromeó.

Por último, aconsejó a la juventud. "Que se porten bien, cuiden sus casas su familia. Ahora que estamos con la plaga esta. Que se cuiden que no salgan, para llegar a los 100 años".