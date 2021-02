La emotiva historia del niño adoptado por un matrimonio que falleció

Ayer se dio a conocer la historia de un niño que recibirá el apellido de su mamá y papá adoptivos a pesar de que murieron; el caso sacó a la luz una historia de amor que logró romper con la rigidez de la justicia.

InformateSalta dialogó con la jueza Frida Bosernitzan quien fue la que emitió la sentencia, notablemente conmovida contó la historia que marcó su carrera. “Esto ha sido una tragedia para este niño que estaba tan ahijado a su familia donde recibió mucho cariño. Esta familia estaba ocupada y preocupada desde el día uno, eran tan unidos y se hizo mucho esfuerzo para contenerlo después de lo que sucedió”.

La jueza destacó que el niño tiene, gracias a Dios, una “familia extensa muy colaboradora que lo quiere mucho y es con quien quedó a su cuidado”. “Este expediente llegó a mis manos en el 2016 y ya estaba iniciado. El pequeño llegó a muy corta edad a este matrimonio y el amor y el estado de hijo fue desde que lo tuvieron en sus brazos”.

“La adopción es algo maravilloso, porque le estamos dando a los chicos la posibilidad de crecer en una familia, es un derecho. El amor de padres, no importa si es consanguíneo, es lo que manda”.

Así iniciaron el proceso de adopción que primero fue a través de la guarda. El niño es de Metan pero desde que es un bebé vive en el sur del país. “Cuando conozco a esta familia, veo al niño que es un encanto, muy despierto, amoroso, conectado, era muy palpable todo lo que estaba recibiendo de su familia. En esa oportunidad, que fue la última vez que vi a la mujer ella me tomó de la mano, y me dijo ´si mi hijo por algún motivo no tiene que estar conmigo, asegúrenme que va a ser feliz´ y eso lo dice una mamá que quiere con todo su corazón”.

Con el paso del tiempo se anoticiaron de que su mamá adoptiva falleció, debido a que tenía una enfermedad preexistente, pero a pesar de eso su papá decidió continuar con el proceso de adopción. En aquella oportunidad comenzó a recibir acompañamiento por el difícil momento.

Pero la tragedia volvió a golpearlo a su corta edad y su padre murió repentinamente quedando a cuidado de su abuela y tíos. “Él conformó allí su centro de vida, no sólo estaba compuesto por sus padres sino por su familia ampliada, él no conoció otros padres que no sean ellos. Yo estuve en otras adopciones muy buenas y exitosas pero lo que vi en ellos no lo vi nunca antes”.

Ante lo ocurrido el juzgado tuvo que reforzar todo el trabajo y comenzar a insistir para poder dictar una sentencia y previo a esto “hicimos una audiencia por Zoom, él estuvo todo el tiempo abrazado a su abuela y a una tía. Le dimos el espacio es su derecho ser oído y su opinión es de mucho valor. Estaba triste pero lleno de amor y eso es lo suficientemente mucho para que su contención sea absoluta”.

La jueza contó que el niño le pidió para su cumpleaños su nuevo DNI con los apellidos de su papá y mamá y “eso es lo que se hizo. Esta sentencia me marcó, más allá de que estaban dadas todas las circunstancias el amor de esa familia es muy fuerte. El amor no se finge”.