Aprender a vivir con un fantasma llamado cáncer: la historia de Florencia

Cáncer, esas seis letras y esa palabra que nadie quisiera escuchar, que da miedo y que asusta. Ese fue el diagnóstico que recibió Florencia Torres, una salteña de 27 años, que lucha contra la enfermedad y que hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer abrió su corazón a InformateSalta y contó cómo es su experiencia.

“Un día mientras me estaba bañando, me palpé un nódulo y ahí empezó el proceso de diagnóstico con la punción mamaria y me diagnosticaron cáncer. Fue un diagnóstico totalmente inesperado y más a una edad tan temprana, pero acá estamos. Atravesé un tratamiento, una operación que lleva su tiempo. Ya finalicé la primera etapa de los tratamientos, estoy ahora en la segunda parte, que es la de los chequeos”, comenzó en su relato.

VISITÁ NUESTRO FACEBOOK Y ESCUCHÁ SU HISTORÍA AQUÍ

Una operación, quimioterapia y radioterapia forman parte de su proceso, el que aún continúa y el que ella aprendió a sobrellevar de la mejor manera posible. “Hay que aprender a convivir con ese fantasma, porque cada chequeo pareciera un volver a empezar, uno va peregrinando y rogando que todo esté bien y aunque tenga mucho trabajo interior, en el momento en el que uno atraviesa la puerta del consultorio siente que es volver al punto 0”.

Para ella, el cáncer llega para mostrarle a la persona que lo padece lo mejor y lo peor de ella misma, “es una propuesta que viene a hacerte la vida para replantearte un montón de cuestiones, de aspectos y para conocer muchos otros también. Te pone en un estado de introspección, te conectas con algo interno muy personal”.

La caída del cabello por los tratamientos no es lo más importante, sin embargo, siempre se puede agregar algo de belleza, como lo hace Flor con su emprendimiento “Flores in my head”, con el cual vende turbantes, vinchas y pañuelos inspirados y pensados en todas las mujeres, pero principalmente en aquellas con cáncer.

Desde su experiencia, les dedicó unas palabras a las personas en tratamiento. “Es una muy buena oportunidad, que no es fácil, pero tratemos de no renegar de lo que nos toca porque es una buena oportunidad para rever absolutamente todo. Es un trabajo que nos invita a ponernos en labor con nosotros mismos”.

También recomendó a quienes acompañan a un paciente armare de paciencia, de amor y de respeto por los tiempos y los espacios. “El tratamiento es invasivo, abrasivo y eso representa muchos cambios exteriores pero interiormente es un proceso”.

“Para cualquiera que esté pasando por un diagnóstico de cáncer, cualquiera sea, sepan que se puede atravesarlo, que no es fácil pero que pasa acompañado de algo que te haga bien, además de los tratamientos médicos, todo suma, todo ayuda, todo aporta, la gente que te quiere y que vos querés, siempre es bienvenida, tratamientos alternativos”.

La joven cuestionó los tiempos del sistema que muchas veces no permiten el diagnóstico temprano de la enfermedad. “El sistema tiene que ser más ágil en darnos turnos, en darnos respuestas, cuando uno plantea un síntoma, ahora con todo esto de la pandemia se agravó, por ahí los chequeos se han postergado demasiado tiempo porque la gente no es escuchada, cuando no es una urgencia, y después pueden ser diagnósticos tardíos. Todo eso es importante, que el sistema se agilice, que las personas empaticen y así todo se va a ser más fácil. Me parece importante que reflexionemos”.

Su mensaje final fue “para cada uno el cáncer va a representar algo distinto pero sin dudas que con el cáncer también se pueden divertir, también pueden ser felices, la vida continúa, aunque hay días que te sientas mal, van a venir los momentos de luz y los momentos de prosperidad y de felicidad y la vida te va a mostrar que también después de la noche, el sol vuelve a salir”.