Continúan las estafas del falso cura, ahora le robó dinero a una mujer

Días atrás conocíamos la historia de un cura falso que estafó a muchas familias en Campo Quijano y alrededores donde pudieron determinar que el hombre que visitaba sus domicilios pidiendo dinero para la Iglesia estaba estafándolos. Al trascender los hechos el hombre fue demorado, pero al parecer solo lo identificaron y quedó en libertad.

Una de sus víctimas fue Ursula, una mujer de 68 años que vive en Barrio Intersindical, todo sucedió un día antes de que fuera detenido.

"Le creí, soy católica. Era educado, bien vestido. Llegó diciendo que era cura de Guachipas. Me pidió un vaso de agua, té, lo hago que pase al baño me quedo sentada afuera y en ese momento me hizo la plata que la tenía sobre la cama" recordó que ese dinero era para comprar un motor.

Cuando se fue descubrió el robo, se trasladó a la iglesia María Reina, donde supuesta mente estaba colaborando y el Padre le dijo que no había nadie ayudando. Hizo la denuncia, a todo esto ya era la noche. Con el correr de las horas pudo ver en la televisión al falso cura y pudo conocer que también mentía ser chofer de SAETA.

"Él hablaba mucho de la Iglesia, hablaba de curas que estuvieron acá en el barrio que ya se han ido, otros dos que han muerto" dijo finalmente por Canal 11