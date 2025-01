Justicia por mano propia, intentó robar una moto y la dueña lo redujo

En la tarde del miércoles una mujer salía de la guardia del hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón, cuando vio como un sujeto intentaba destrabar su motocicleta estacionada en la puerta del nosocomio y llevársela.

Tras una persecución, la joven lo detuvo con ayuda de un policía que pasaba por el lugar . Posteriormente llegaron al lugar más efectivos policiales, como así también familiares que cuando el delincuente estaba en la caja de la camioneta lo agredieron.

"Estaba en la guardia del hospital, salgo y veo que el tipo estaba con el coso para meterle a la moto. Ahí empecé a gritar, a decirle que me deje la moto. Salió corriendo. Lo seguí, se metió para acá y ahí justo me vio él y me ayudó, porque le decía a la gente que me ayude y ninguno me ayudaba" la mujer recibió el auxilio de un efectivo policial que había concluido su jornada laboral, publicó Videotar Noticias.