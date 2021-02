Los desgarradores audios de Úrsula antes del femicidio: "Me dijo que me va a matar"

"No doy más, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Me dijo que me va a matar, no aguanto más", relató desconsoladamente y entre lágrimas Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada a puñaladas el lunes por la noche a 13 kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde vivía con sus padres.

Este mensaje de voz, junto con varios más, fueron enviados por Úrsula a una amiga suya el 16 de noviembre. Pasaron 75 días desde entonces.

El referido en los audios es Matías Ezequiel Martínez, un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 25 años, y ex novio de la víctima. Martínez fue detenido cerca del lugar del femicidio.

"Casi me quiebra la mano, no puedo mover la muñeca. Me hizo muy mal, me quiero ir de acá, tengo mucho miedo", confesó Úrsula en otro mensaje.

MI AMIGA NO PARABA DE PASARLA MAL, Y NO LE HICIERON CASO, LA IGNORARON POR COMPLETO #JusticiaporUrsula pic.twitter.com/4iRMhyA5Hi — ᴏʀɪᴀɴᴀ (@_Oribrisa) February 9, 2021

Al parecer, le estaba contando a su amiga un episodio donde Martínez la golpeó salvajemente. "Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires", indicó.

Aterrada y llorando, la joven le mandó un último audio a su amiga esa noche: "El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital arriba del auto porque me dijo que si me bajo me va a cagar a palos adelante de toda la gente. Ahí viene, amiga...". /Telefé Noticias