¿Nafta a más de $100? Las petroleras ya piensan cómo ajustar los surtidores

“Vengo a traerles tranquilidad: la nafta de $99 no pasa. El cartel no tiene más dígitos”, escribió un usuario de Twitter en un divertido mensaje que se viralizó. Pero lo que no sabía es que las petroleras ya analizan cómo ajustar los surtidores cuando el litro de combustible alcance los $100.

Vengo a traerles tranquilidad: la nafta de $99 no pasa. El cartel no tiene más dígitos. pic.twitter.com/F3Wzr8wakp — Javier Schlindwein (@rjschlindwein) February 8, 2021

Así lo confirma un mail interno que Axion envió a la red de estaciones de servicio que tiene en el país para explicar cómo poner en los carteles el precio de los combustibles cuando el valor del litro supere los $100.

"Es posible que el precio de alguno de los combustibles supere los 2 dígitos próximamente pasando a valer más de $100 por litro", admitieron desde la empresa, y remarcaron que no tienen fecha de próximos aumentos.

En el mensaje de una carilla se incluye un gráfico que muestra cómo se debería correr la coma decimal hacia la derecha, lo que dejaría los carteles con tres dígitos para los pesos y uno solo para los centavos.

"Esto implicaría la necesidad de realizar correcciones de la coma decimal en: carteles de precios, surtidores, controladores y sistemas de facturación, ajustando el precio a 3 dígitos enteros y 1 decimal en todos aquellos sistemas que no permitan la exhibición de más de 4 dígitos totales", agrega el texto, que se viralizó en Twitter y que va dirigido los operadores.

"Es algo que estamos preparando todas las empresas. Porque tarde o temprano el precio de los combustibles superará los $100. Entonces hay que adecuar los sistemas de los surtidores de cuatro dígitos, pensados con dos enteros y dos decimales, a tres enteros. No quiere decir que la nafta premium (el combustible más caro) pasará mañana la barrera de los $ 100. No. Pero vamos camino a eso y hay que ajustar los carteles", explicaron desde una de las compañías del sector.

En lo que va del año, los combustibles aumentaron tres veces y acumulan un alza de 7,5% para las naftas y de 8,5% para el gasoil. El último incremento se aplicó la semana pasado y se debió a la suba del costo de los biocombustibles, que autorizó la Secretaría de Energía.

Según el cronograma oficial, los biocombustibles van a volver a subir en los próximos tres meses. Y se espera para marzo otro aumento del impuesto a los combustibles, lo que ubicaría el precio cada vez más cercano a los $100 el litro.

