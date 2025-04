Infiel le colgó una bandera en la ventana de su casa pidiéndole perdón

Dicen que de la muerte y los "cuernos" no se salva nadie. Bueno, esto último -al menos, lo menos malo- le habría tocado padecer a un pobre vecino de la localidad neuquina General Roca al que su novia le fue infiel.

Es que en un hecho del que se habló mucho esta semana en el barrio, tras ser descubierta engañándolo, una joven decidió pedir perdón de una forma inusual, en la que encima expuso al muchacho públicamente. ¿Qué hizo? Le colgó un pasacalle en la ventana de su casa con una confesión tan explosiva como emotiva. No aclares que oscurece...

El cartel, escrito en letras bien grandes, no dejaba lugar a dudas ni sutilezas: “Gaby, fui una conchu... pero no te quiero perder. Sos lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Me das otra oportunidad?”

La escena generó revuelo en el barrio, risas entre los transeúntes y una avalancha de fotos en redes sociales. Algunos se mostraron conmovidos por el intento desesperado de recuperar al ex, mientras que otros no pudieron evitar comentar lo escandaloso y poco ortodoxo del mensaje.

Según revela el sitio local todoroca.com, el destinatario del pasacalle, un joven llamado Gabriel, habría decidido cortar la relación luego de enterarse de la traición. La autora del mensaje, lejos de esconderse o evitar el escarnio público, apostó todo por una reconciliación a lo grande... aunque no se sabe si logró su cometido.

Gabriel no respondió públicamente, pero en el barrio ya todos se enteraron de su "desgracia". Y la mayoría arriesga que no habrá reconciliación. Menos aún después del pasacalle que no lo dejó bien parado. Por ahora, desapareció de todos los lugares que solía frecuentar.

Roca, la ciudad más infiel del país

Un particular ranking difundido en 2023 expone dejó en evidencia que abundan las trampas y los engaños amorosos a escasos kilómetros de Cipolletti.

Es que según los últimos datos de Ashley Madison, el principal sitio de citas para personas casadas del mundo, los pata de lana no dan abasto y hay encuentros extramatrimoniales en cada rincón, en cada hotel, en muchas casas, en los autos...

“Con el tiempo las personas evolucionan y las necesidades personales van cambiando, y a veces las parejas tradicionales ya no logran cubrir todos los requerimientos emocionales y sexuales entre sí”, explicó Christoph Kraemer, Director Ejecutivo Latam de Ashley Madison.

¿Cómo quedó conformado el ranking? General Roca a la cabeza, en segundo lugar Escobar (Buenos Aires), seguido de Bahia Blanca (Buenos Aires) en el tercer puesto y La Plata (Buenos Aires) y Pilar (Buenos Aires), ocupan en el cuarto y quinto escalón, respectivamente.

“Estamos observando que en algunas localidades, las personas se animan a poner en práctica todo lo que antes no se habían permitido hacer. Para muchos tener un amante o varios, es el complemento perfecto como método de autocuidado y realización personal; y también para resguardar a su pareja principal. Los modelos monógamos están quedando cada vez más atrás, junto con los prejuicios y la rigidez de cómo deben ser los vínculos sexuales, permitiendo abrir el juego a nuevas formas de relacionarse”, agregó Kraemer.