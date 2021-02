Como descargar Whatsapp Plus 2021

Sin dudas WhatsApp es la empresa líder a nivel mundial en el servicio de mensajería. Cuenta con más de más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, pero no todas son buenas noticias para la misma.

WhatsApp, una de las empresas pertenecientes a Facebook, viene de sufrir meses muy duros desde que anunció una actualización en sus política de condiciones y privacidad.

Ante las críticas, la empresa de mensajería decidió anunciar que retrasará los cambios para que sean analizados con tiempo y aseguró que las conversaciones y mensajes privados están protegidos.

Sin embargo, este último tiempo sufrió el éxodo de usuarios hacia otras plataformas, siendo las más beneficiadas Telegram, Signal y Whatsapp Plus 2021.

Voceros de WhatsApp explicaron que los cambios que se iban a implementar generaron mucha confusión entre los usuarios y que por eso los van a atrasar. “Ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos”, expresó la firma propiedad de Facebook.





Otras opciones

Desde hace ya un tiempo existe otra opción que es WhatsApp Plus, una versión modificada y no oficial de la aplicación de chat y mensajería que además le suma otras opciones y mayores posibilidades de personalización.

Muchos se preguntarán si su uso es seguro o incluso si está permitido. Vale decir que esta aplicación que cada vez gana más adeptos es un MOD. Es decir, no se trata de la aplicación original de WhatsApp ni ha sido creada por sus desarrolladores. Otro dato es que al ser no oficial, Facebook no permite su uso. Pero claro, como ofrece funciones que la versión original de WhatsApp no, gana en preferencias.

WhatsApp Plus 2021 añade ciertas funciones y opciones en materia de privacidad, personalización o envío de archivos que han sido muy demandadas por la comunidad de usuarios pero que WhatsApp no ha añadido todavía.

Por ejemplo, puedes elegir más temas de personalización -además de los que ya lanzó WhatsApp para personalizar los chats el año pasado-, variantes de fondos de pantalla, más emoticones, escuchar audios sin que lo sepa el que los envió, modificar la hora de última conexión, ver Estados de otras personas de forma anónima, ocultar el doble check azul y muchas otras cosas que le encantan a los que se descargaron la App. También mejoran las opciones de envío de archivos para enviar en más formatos y de mayor tamaño que la versión original.

Como descargar

Al tratarse de una app no oficial, desarrollada a partir del código fuente de WhatsApp pero sin el permiso de sus propietarios, no está disponible para descargar en la tienda oficial de Google o la App Store.

Para descargarla hay que recurrir a otros repositorios o buscar en Internet las versiones más actualizadas de WhatsApp Plus y permitan su descarga.

Hay que ser cuidadosos y hacerlo siempre desde lugares de confianza. Debes saber que lo que encontrarás será un archivo APK que hay que instalar.

Es muy importante antes de instalar este MOD, realizar una copia de seguridad de WhatsApp para tener todos los chats y contenidos almacenados, por cualquier cosa que pudiera pasar y luego poder recuperarlos.

A continuación, es necesario borrar la versión original de WhatsApp e instalar este archivo APK dando permiso a que se instale en el móvil. Para ello tendrás que ir a «Ajustes» / «Seguridad» y dar el permiso para que se instalen archivos de origen desconocido, ya que no será desde una tienda oficial.

Ya instalado, hay que proceder de una manera muy similar a la de WhatsApp original, es decir asociar tu número de teléfono y poner el código que fue enviado por SMS para validar la cuenta.

Luego, hay que instalar la copia de seguridad que se hizo previamente para recuperar todos los chats y archivos en WhatsApp Plus.

Finalmente, no olvides que WhatsApp y Facebook no aceptan el uso de este tipo de aplicaciones y en caso de ser detectado pueden bloquear tu usuario. Por eso, cada uno deberá evaluar si emplear esta app modificada con sus ventajas respecto a WhatsApp o no.