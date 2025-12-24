Panaderías en Navidad: El pan de miga salvó a los comercios

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, aseguró que por las fiestas se registró una caída en la ventas de los tradicionales productos como facturas y tortillas, pero tuvieron un repunte gracias al famoso pan de miga.

En diálogo con Aries, estimó que la caída del consumo oscila entre el 25 y el 30% en comparación con años anteriores. “Uno puede vender un poco más uno o dos días, pero eso no revierte la caída del consumo. La gente no llega”, sostuvo.



Romano destacó que estas épocas cambia el consumo y lo que más se vende es pan de miga poque con los costos que tiene hacer sandwiches de miga, es más accesible que un asado para la familia.

Haciendo un balance del año, señaló que el 2025 fue “un año muy malo” para el sector y cuestionó la falta de alivio impositivo para las pymes. “Mientras no haya más plata en el bolsillo de la gente, esto no va a mejorar”, concluyó.