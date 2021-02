Reforma constitucional: Legisladores eliminaron la figura del viceintendente

La Cámara de Senadores de Salta aprobó ayer el proyecto por el que se declara la necesidad de hacer una reforma parcial de la Constitución de la Provincia, paso previo para que se convoque a la elección de los convencionales constituyentes que tendrán a su cargo la tarea, publicó El Tribuno. La modificación deberá circunscribirse a temas específicos, como la cantidad de mandatos que pueden tener el gobernador y los legisladores o la duración de los cargos de los miembros de la Corte de Justicia. No hubo consenso para habilitar el debate sobre la creación de la figura del viceintendente.

El senador Fernando Sanz señaló que en las reuniones previas a la sesión de ayer con sus pares y con diputados hubo consenso en que “no era necesario sumar un cargo al organigrama municipal”, por lo que el proyecto que se aprobó no habilita la discusión sobre este tema.

“No era el momento y no lo vimos necesario. El intendente tiene su gabinete y su equipo. Si se toma licencia por vacaciones o enfermedad, tiene la asistencia del presidente del Concejo Deliberante, lo que también genera una participación democrática”, afirmó Sanz.

El proyecto de ley que había enviado el Ejecutivo se aprobó por unanimidad con la asistencia de 22 senadores y en sesión extraordinaria. El texto habilita a los convencionales constituyentes a modificar el artículo 140 sobre la cantidad de reelecciones que pueden tener el gobernador y vice, y bajar de tres a dos la cantidad de mandatos.

También se pondrán en análisis los artículos 95 y 103 sobre la cantidad de reelecciones de los legisladores provinciales, y el 111 sobre la fecha para el inicio de sesiones ordinarias en ambas cámaras y la presentación del informe anual del gobernador a la Legislatura sobre el estado general de la provincia.

En materia judicial se habilitará la reforma del artículo 156 para la inamovilidad de los integrantes de la Corte de Justicia.

“Es un tema muy importante. Hay que buscar la independencia de la Justicia y los jueces deben tener la tranquilidad necesaria cuando cambia un gobierno”, dijo el senador Esteban D’Andrea.

También se habilitará la revisión el artículo 169 sobre la conformación de la Auditoría General de la Provincia para promover su integración con tres miembros de la oposición y dos del oficialismo.

Con respecto al régimen municipal, el proyecto permite cambiar los artículos 170 sobre condiciones para la creación de nuevos municipios. En tanto, no se podrá incluir en la reforma la elección de delegados municipales. También se revisará el artículo 171 sobre el número de concejales por población representada. No se tratará en cambio la duración del mandato de los ediles y cantidad de reelecciones a las que se pueden presentar.

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a convocar a la elección de convencionales constituyentes y establece el mecanismo de votación. También fija un plazo de 60 días después de la proclamación de convencionales para completar la reforma. Serán los partidos políticos o frentes electorales los que postulen los candidatos, conforme sus disposiciones.

“Nunca es un mal momento para corregir, siempre que los cambios sean necesarios para mejorar el sistema democrático y la calidad institucional en la provincia”, sostuvo Esteban D’Andrea.