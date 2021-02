En la actualidad, la gran mayoría de las personas desean o tienen la necesidad de estar conectadas, ya sea por cuestiones laborales o personales. Por eso, es muy importante saber cómo elegir los mejores servicios de Internet.

Para poder optar por los servicios de Internet más adecuados es necesario conocer o prestarle atención a ciertos factores que te llevarán a quedarte con lo que mejor se adapta a tus necesidades.

Algunas cuestiones que se deben tener en cuenta son la cantidad de dispositivos y de personas que siempre estarán conectadas de modo simultáneo. De esto dependerá también qué cantidad de megas serán necesarios para que los servicios de Internet funcionen sin ningún tipo de problema.

Al conocer estos detalles, analizarás qué tipo de plan te conviene. Puede ser uno de 50 MB, de 100 MB o 300 MB.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Para elegir Internet en Argentina debés conocer algunos aspectos que no deberías dejar pasar si querés tener un buen servicio.

Al optar por alguno de los servicios de Internet en Argentina hay que analizar cuál será el tipo de conexión. Muchos tal vez no lo saben, pero no es lo mismo utilizar la conexión tradicional que la de fibra óptica. La primera es a través del cableado convencional de cobre que la gran mayoría conocemos, mientras que la fibra óptica posee una velocidad que es realmente superior gracias a que no sufre interferencias y lleva la señal con mayor calidad. Por estas razones muchas personas recomiendan que se utilice Internet a través de la fibra óptica.

Más allá del tipo de conexión, también deberías saber qué módem vas a usar. Ya no sucede como hace unos años cuando era necesario agregar un dispositivo exterior para que la red WiFi funcione correctamente. Todo cambió y ahora los módems pueden mandar señales inalámbricas sin precisar una ayuda extra. El punto que realmente debe interesarte es el nivel de transmisión que posee el equipo. Por lo general, estos suelen tener velocidades de 2.4 o 5.4 Ghz. Si el módem es nuevo, seguramente tome los 5.4 Ghz sin problemas, la navegación será más rápida y no tendrá interferencias.

Además, hay que estar atentos al alcance que tiene para saber si podrá llegar a todas las partes de tu casa o empresa. Puede que en algunos casos la capacidad no sea suficiente, entonces deberás agregarle un amplificador de señal para que todos los usuarios puedan conectarse desde el lugar en el que se encuentren.

Además de todo lo nombrado, es muy importante que le prestes atención a la velocidad de navegación. Por supuesto que, cuanto más megas elegís, mayor va a ser la posibilidad de realizar descargas rápidas, reproducir videos y ver películas, entre otras opciones. Existen planes de 20 MB, pero sólo te servirán si querés usar alguna aplicación o leer los diarios todos los días. Con uno de 50 MB se puede dar un salto y mirar series o películas, pero tal vez no llegue a ser suficiente si hay varios usuarios a la vez.

En caso de que realmente desees que el servicio de Internet sea superior, deberás optar por un plan de 100 MB o 300 MB. De esta manera, podrás usarlo todo el día y no tendrás ningún inconveniente con la conexión.

Además, esta mayor cantidad de megas te brindará la posibilidad de trabajar y que otras personas se encuentren conectadas en ese mismo momento sin tener que sufrir ninguna interferencia o corte en el servicio.