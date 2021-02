Los 3 mejores juegos de mesa del 2021

No hay mayor entretenimiento para los amantes del lenguaje y de los ejercicios mentales que los juegos relacionados con descifrar, completar o armar palabras. Afortunadamente existen varios disponibles.



Scrabble



Scrabble es uno de los clásicos juegos de mesa, también en versión online, cuyos usuarios pueden divertirse poniendo a prueba distintas habilidades relacionadas al conocimiento de una lengua en particular, combinando letras y sumando puntos al formar distintas palabras.



¿Cómo se juega al Scrabble?



Sus reglas son bastante sencillas, pueden participar de 2 a 4 personas y el objetivo del juego es sumar más puntos que los oponentes al formar las palabras. Las letras son fichas y cada una tiene un puntaje determinado. Sólo son necesarios un tablero, 100 fichas: 98 con letras y 2 en blanco, una bolsa, soportes para colocar las fichas y es muy importante, antes de comenzar el juego, definir el diccionario que se utilizará como referencia.



La partida empieza con un jugador sacando al azar 7 letras de la bolsa y en cada turno tendrá tres opciones: colocar una palabra en el tablero, cambiar las fichas por otras nuevas o bien, pasar su turno.



Atajos para ganar



Este tipo de pasatiempos es altamente competitivo y muchas veces el jugador puede estancarse o encontrarse en una encrucijada de la cual es difícil salir. Para eso, existe Scrabble Word Finder una herramienta gratuita, que permite encontrar fácilmente la solución y sirve para varios juegos, como Word with Friends, Jumble words, Anagrammer o Wordscraper, por nombrar algunos.



Si lo que quieres es mejorar tus habilidades y convertirte en el rey de la partida, nada mejor que echar mano a esta aplicación, en la que sencillamente introduces las letras de tus fichas en un buscador de palabras y puedes visualizar de forma ágil todas las posibles combinaciones del diccionario, ordenadas de acuerdo a su puntaje.







Words with Friends



Words with Friends es otra popular aplicación multijugador en línea y con reglas similares al Scrabble, pero al estilo crucigrama. Para este emocionante juego, creado en 2009, también existe un genio de la lámpara llamado Words with Friends Cheat, un buscador de palabras que rápidamente, luego de introducir las letras, arroja todas las combinaciones de vocablos posibles, permitiendo además una búsqueda avanzada, con opciones complementarias como definir con qué letra empieza o termina una palabra.



Crucigramas



Para los aficionados a los crucigramas, donde el desafío está en descubrir los términos a los que se refieren las pistas, también existe la aplicación Crossword Solver, que de manera muy sencilla sugiere al usuario, luego de introducir las pistas, las palabras coincidentes, con su probabilidad de ser correctas. Algunas de los mejores juegos son: Crucigramas con Amigos, Word Crossy, One Clue Crossword, Word´s Biggest Crossword y Shortys Crosswords.



Beneficios de los juegos con palabras



La emoción a través de las partidas sólo se ve superada por los múltiples beneficios que tiene practicar estos pasatiempos, entre los que figuran: desarrollar estrategias y tácticas para el éxito, practicar el enfoque y la concentración, ampliar el número de acepciones que uno conoce, mejorando así la ortografía y la expresión.



No darse fácilmente por vencido es otro aprendizaje particular, al practicar una y otra vez, aceptando los desafíos, haciendo uso de todo lo que esté al alcance, como las herramientas descriptas, para poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Ejercitar la mente, la atención, poner en juego la creatividad, el entusiasmo y ante todo, las ganas de triunfar.