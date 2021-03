Nati Jota con una diminuta bikini que solo puede usar para fotos

Nati Jota decidió mostrar uno de sus modelos de bikini que más le gusta, pero que, por lo que explica en su posteo, solo puede lucir en fotos y no en la playa o la pileta.

Es que la influencer exhibió, desde su vestidor, los motivos que le impiden ponerse el traje de baño en público, algo que los seguidores entendieron enseguida con comentarios que no dieron lugar a la duda.

“Amo este modelo de bikini q solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ”, escribió la instagrammer en su publicación en su cuenta privada. Enseguida, la imagen se llenó con casi 250 mil likes y comentarios que mostraron de qué iba la cosa.

“La moda de usar tapabocas como bikinis”, “Tengo entendido que el barbijo no se usa así, pero no soy nadie para juzgar”, “Realmente te entiendo!!!”, “Ayyy tan yooo. Me llego a poner eso y las tetas se me escapaaaan por todos lados jajajaa”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron.

Es que a simple vista se ve que la parte de arriba de su bikini, que le queda realmente muy bien, se parece a un barbijo o a una cortina de ventanilla de ómnibus, con el riesgo de que se corra en cuanto la influencer se meta en el mar o en la pileta. Por eso es que Nati prefiere reservarlo para sesiones fotográficas y no exponerse a pasar un difícil momento vistiendo esta prenda en público. /Eltrecetv



Mirá la publicación: