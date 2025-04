Les descontarán el día a los empleados públicos que se adhieran al paro mañana

El Gobierno Nacional confirmó que le descontarán el sueldo a aquellos empleados estatales que se acoplen al paro de la CGT.

Desde la central obrera se convocó al tercer paro general de por 24horas para este jueves 10 de abril, por lo que desde Nació alertaron que se aplicarán descuentos en proporción a la jornada y media sin tareas debido a su adhesión al paro general.

"Los que quieran parar, que paren. Les descontaremos el sueldo", señalaron desde Balcarce 50, a medios nacionales. En materia operativa, la administración central no alteró ninguna actividad ni organigrama especial para mañana. No se contemplará "home office" ni otro formato remoto o híbrido. Aquellos trabajadores que regularmente se desempeñen en alguna dependencia, deberán hacerlo normalmente. "Hay colectivos, no tienen excusa", agregaron.

Responsables jerárquicos de cada área estatal les consultan a todos sus empleados si se van a sumar al paro o no. Acto seguido, anotan cada caso en un listado, que, posteriormente, pasa a otro sector administrativo donde se resuelven los descuentos. "Nosotros les consultamos que harán. No los estamos persiguiendo ni nada, pero seremos inflexibles con quienes no quieran trabajar", completaron funcionarios consultados.