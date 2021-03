Ante la pandemia, ¿cómo podemos reactivar la economía y recuperar el empleo?

Ante la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19, Flavia Royón, directora de la Unidad de Financiamiento y Promoción de las Inversiones, junto a Federico Maigua, titular de ISEPCi y el economista Luis Kabbas, en InformateSalta TV por “Multivisión Federal” expusieron sus posturas sobre el escenario actual de la economía.

Royón explicó que la pandemia impactó en todos los ámbitos tanto personales como económicos y puntualmente en lo que es la producción en las empresas. “Lo que más nos preocupa es la caída en la producción, la caída del PBI en Argentina fue de 10 puntos y el tema central es la destrucción del empleo”, dijo.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que no quede un proyecto que genere mano de obra en la provincia sobre todo productivo sin acceder a un financiamiento para poder concretarlo. “La falta de trabajo y el desempleo afectó al sector de la informalidad, donde mayor perdida de empleo hubo”.

En tanto, Federico Maigua, titular del ISEPCI, coincidió en que los primeros en perder el trabajo fueron los del sector informal. “Recibieron un IFE pero no fue suficiente y hasta el día de hoy no lograron recuperar los ingresos y eso queda reflejado en las ollas la cantidad de gente que se incrementó el año pasado”.

A su vez señaló como una de las causales de la crisis a los altos niveles de inflación que registra la Argentina. “Acá seguimos con una inflación elevadísima, sumado a la perdida de trabajo que ha sido feroz a todos los hogares, y en el sector informal muchísimo más”, agregó.

No obstante, se mostró esperanzado en una posible reactivación a través de obras públicas que contengan a la población que quedó fuera del mercado laboral.

Seguidamente el economista Luis Kabbas indicó que no hay un incentivo para contratar de forma formal. “Es muy caro contratar al empleado en blanco, que incentivo puede tener una empresa que está saliendo de la crisis, si me bajan las ventas, y no lo puedo echar no puedo bajar gastos”.

Por último, remarcó hubo decisiones acertadas y no tanto en cuanto al gobierno. “Si uno ve el efecto de la pandemia argentina fue uno de los países más afectados y terminamos siendo el segundo país con mayor caída de Latinoamérica, solamente detrás de Perú”.