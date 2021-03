Se viene la "Sede Salta" en el marco de la Liga Argentina de Basket

Parte de la segunda división del básquet nacional desembarcará en la provincia, en el marco de una nueva sede de la Conferencia Norte, con lo cual Salta Basket será el anfitrión durante esta parte del certamen durante días que estarán plagados de básquet.

Independiente BBC de Santiago del Estero, Estudiantes de Tucumán, Tiro Federal de Morteros (Córdoba), Riachuelo de La Rioja, Villa San Martín de Resistencia (Chaco) y Central Argentino Olímpico de Ceres (Santa Fe) serán los equipos que llegarán a Salta quienes, por protocolo sanitario, no podrá haber más de dos delegaciones en cada hotel.

La competencia comenzará este jueves con la primera de cinco fechas que se llevarán a cabo en la Sede Salta. Durante todas las jornadas habrá tres partidos que se desarrollarán en el Estadio Delmi, siempre en el mismo horario: 16.30, 19 y 21.30. El primer choque de la jornada inicial será entre santiagueños y tucumanos, Independiente vs Estudiantes. Mientras que Los Infernales, dirigidos por José Luis Pisani, recibirán en el último turno al conjunto chaqueño de Villa San Martín.

Así será el fixture para el desarrollo de este emocionante encuentro deportivo:

Fecha 1 - Jueves 11

16.30 Independiente BBC vs Estudiantes Tuc.

19.00 Tiro Federal (Cba) vs Riachuelo LR

21.30 Vª San Martín (Ch) vs Salta Basket

Libre: Central de Ceres

Fecha 2 - Viernes 12

16.30 Riachuelo vs Central de Ceres

19.00 Estudiantes (T) vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Independiente BBC

Libre: Villa San Martín

Fecha 3 - Domingo 14

16.30 Villa San Martín vs Riachuelo

19.00 Central de Ceres vs Estudiantes (T)

21.30 Tiro Federal vs Salta Basket

Libre: Independiente BBC

Fecha 4 - Lunes 15

16.30 Riachuelo vs Independiente BBC

19.00 Estudiantes (T) vs Villa San Martín

21.30 Salta Basket vs Central de Ceres

Libre: Tiro Federal

Fecha 5 - Miércoles 17

16.30 Independiente BBC vs Central de Ceres

19.00 Villa San Martín vs Tiro Federal

21.30 Salta Basket vs Riachuelo

Libre: Estudiantes (T)