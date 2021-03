Abogado denunció a una presunta red de estafadores en Salta

Andrés Ignacio Saraín es abogado y gracias a uno de sus clientes pudo descubrir que una estudiante de abogacía estafa a la gente. En diálogo con Central Policial, el profesional contó lo ocurrido. “Un señor, cliente mío, fue estafado luego de comprar unos vehículos en una supuesta subasta judicial”, apuntó y agregó que la estafadora utilizaba “distintas imágenes de personas entre ellas la mía, donde me hace pasar por juez de nombre Albornoz para de esa manera poder subastar los vehículos que dicho sea de paso los hacía a un precio muy por debajo de lo que uno podría encontrar en el mercado”.

“Esta señora es de apellido Moya, es estudiante de abogacía, y la voy a denunciar no solo por el tema de la estafa sino también por la utilización de mi imagen y porque se hace pasar por abogada, con lo cual encuadra otro delito: usurpación de título el ejercicio ilegal de la profesión”, apuntó el doctor Saraín en diálogo con Central Policial a través de CNN Salta.

El letrado sostuvo que su cliente quien con toda la buena voluntad compró los autos en la subasta judicial trucha organizada por esa mujer, “efectuó los depósitos pero los vehículos nunca llegaron a su poder con lo cual se confirmó la estafa”, sostuvo. Al ser consultado del monto de dinero que el hombre depositó y fue estafado, el abogado dijo que se trata de 1 millón y medio de pesos.

Para el abogado se trata de una “red de estafadores y esta mujer es la cara visible. Habría otro abogado de Metán y Salta capital, que trabaja con ella”. Desde su denuncia en una comisaría la causa dio vueltas y pasó de estar en la Fiscalía Penal 2 a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. “Por favor pido que se agilicen los tiempos en la justicia porque mientras más se demoran esta mujer sigue estafando gente. Ayer me llamaron tres personas más para decirme que fueron estafadas por esta señora”, explicó.

“Lo que me molesta como abogado es la inactividad o morosidad de la justicia, vemos que se vulneran de manera muy grave los derechos de las personas. Las víctima no tienen derechos en la práctica y eso es lo que más me preocupa. Quizás si se tratara de otro tipo de delito, que tenga que ver con atentados contra las personas por ejemplo, el abordaje de la investigación sería otro. Sin embargo, en estos delitos también hay gente que la pasa muy mal, también se vulneran derechos”, apuntó el letrado.