“Es peor que lo de Ginés”: revelan oscuros detalles de la vacunación VIP en Corrientes

El ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, protagonizó un accidente de tránsito mientras trasladaba vacunas contra el coronavirus, sin protocolos sanitarios ni de seguridad. Tras sufrir una descompensación cardíaca, Cardozo chocó el lunes la camioneta con la que planeaba llevar vacunas hacia la ciudad de Goya, según él mismo explicó.

Sin embargo, a medida que pasan las horas se conocen más detalles del accidente que protagonizó el funcionario. Wilfredo Oviedo, periodista de Corrientes, dijo en declaraciones a Radio 10 que "el ministro no estaba saliendo para Goya sino que estaba ingresando a la capital".

"Yo vivo cerca, pasé y saqué fotos y videos. Me fui a mi casa y me puse a ver las fotos del accidente que me mandaron a mí. El choque se produce en sentido contrario, el ministro no estaba saliendo para Goya sino que estaba ingresando a la capital", sostuvo Oviedo.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, debe enfrentar un escándalo por las vacunación VIP de su gabinete y los legisladores del oficialismo provincial.

"A pocas horas de esto, salió el director el hospital mostrando que habían llegado las vacunas. La encargada del remito es la sobrina del ministro Cardozo. Estaban sacando vacunas del circuito oficial. Es peor que lo que hizo Ginés González García", añadió el periodista.

"Acá hay un circuito idéntico con varios municipios. El propio ministro te hace el delivery a tu casa. Hoy salió la mano derecha de Gustavo Valdés diciendo que es habitual aprovechar los viajes para trasladar vacunas. Todo sin protocolos", remarcó. /Ámbito