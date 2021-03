Muerte de Daniela Andrade: la policía confirma una sola denuncia por violencia

En el marco de la marcha pidiendo justicia por la joven Daniela Andrade, el comisario U.O.P. N° 31, José Luis Vanega, explicó que existe una denuncia radicada por la abuela de la joven en enero, cuando esta se encontraba hospitalizada.

"Se tomo conocimiento a través de la pareja de Daniela que estaba internada en el hospital. La señora concurre al hospital y hace una denuncia en contra de la pareja. Se dio intervención a la Fiscalía y se dictaron las medidas que correspondían en el momento" indicó por Canal 2 Noticias Rosario De la Frontera.

En cuanto a la intervención del hospital, la comisaría tampoco registra denuncias por la internación el 11 de enero. Se sabe que se hicieron exámenes médicos, los cuales fueron entregados a la Fiscalía actuante.

"A partir de ese momento, no hubo ningún hecho policial registrado. Hemos tratado de recabar información principalmente en la gente que se manifiesta a través del Facebook para tratar de conocer más sobre el hecho, porque se habla de hechos aberrantes y que no están denunciados".

Asegura que hasta el momento no se registró ninguna denuncia formal al respeto. En tal sentido, invitó a la gente se acerque a la Comisaría, incluso pueden hacerlo de forma anónima, para de esta manera arrimar pruebas a la Fiscalía y esta se expida al respecto.

Vanega aclaró que no se puede detener a nadie porque no existe denuncia en contra de nadie. "La gente está susceptible y mucha de las personas que entrevistamos que vienen a reclamar justicia por las calles pero en realidad no conocen un hecho concreto por el cual están pidiendo Justicia, no saben determinar cual es la Justicia que precisan ni que es lo que ha pasado realmente" concluyó.