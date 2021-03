ANMAT recomendó la aplicación de la vacuna Sinopharm para mayores de 60 años

Mientras se espera la llegada de un cargamento de tres millones de nuevas dosis de vacunas chinas Sinopharm, la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) recomendó su uso para los mayores de 60 años. Se trata de una decisión que esperaba el Gobierno, que busca acelerar el proceso de inoculación antes de la llegada de la segunda ola de coronavirus para disminuir el índice contagios, y sobre todo, de mortalidad, lo más posible.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, comunicó la recomendación de la ANMAT en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que integran expertos, sociedades científicas, diputados nacionales y representantes de agencias nacionales e internacionales. “De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo”, expresó Salud a través de un comunicado.

Y detalló: “La ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto. La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años”, detalló la cartera sanitaria. El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico, en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

La vacuna de Sinopharm solo estaba autorizada para la población de entre 18 y 60 años y hasta ahora se utilizó principalmente para vacunar al personal docente, con el fin de inmunizar la mayor cantidad posible de maestros en el inicio del año electivo. También a personas de grupos de riesgo por enfermedades preexistentes. Ahora, se podrá avanzar con los mayores de 60.

Con respecto a los tres millones de dosis de las vacunas Sinopharm que se esperaban para hoy, según pudo saber Infobae surgieron en Beijing problemas burocráticos que retrasaron los envíos. Los vacunas provenientes de China recién llegarán a la Argentina la semana que viene.

Estas dosis se traerán en tres vuelos de Aerolíneas Argentinas, que cargarán un millón de dosis cada uno. Será la segunda entrega de la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino que elabora la Sinopharm. El primer millón de dosis, luego del acuerdo alcanzado con los chinos, estuvo en el aeropuerto de Ezeiza el 25 de febrero. Las primeras 904.000 dosis se cargaron en un vuelo de la aerolínea de bandera y el resto, 96.000, en un vuelo comercial en la bodega de una aeronave de KLM-Air France que decoló en suelo argentino tres días más tarde.

La logística a emplear es un inconveniente adicional. Para el traslado de estas vacunas, que requieren de una refrigeración entre 2 y 8 °C, se utilizan ‘envirotainers’, contenedores especiales con control activo de temperatura. Esto permite trasladar un mayor volumen de vacunas en la bodega del avión. Pero en la primera ocasión la capacidad máxima de carga apenas superó las 900 mil dosis.