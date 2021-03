Sin restricciones en Semana Santa: “Hay muchas expectativas, va a ser atípica”

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ- y se manifestó esperanzado frente al inicio de la Semana Santa, una de fechas turísticas más fuertes tras la reapertura de la actividad.

“Hay muchas expectativas, va a ser una fecha atípica porque el año pasado no tuvimos Semana Santa por la pandemia. La tranquilidad que llegó ayer con la confirmación de las autoridades nacionales de que no va a haber restricciones. Estamos trabajando muy fuerte no solo para lo que va a ser semana santa sino en todas las medidas de prevención referidas a la pandemia”, dijo el funcionario.

Este fin de semana largo, que tradicionalmente tiene un contexto familiar y de reuniones religiosas, más el descenso de las temperaturas en otoño, determinaron que en la actividad turística se refuercen los controles y medidas de seguridad que resultaron exitosos en la temporada estival.

“Tenemos que pensar no solo en reactivar actividades sino hacerlo en el macro de la pandemia, adecuando las actividades a los protocolos y ser muy cuidadosos y respetuosos. El presidente de la Cámara hotelera nos transmitió que los niveles de reserva están aumentando, muchos establecimientos están decidiendo abrir sus puertas para semana santa, durante el proceso de reactivación del turismo no todos los hoteles de la ciudad estaban abiertos porque no hay el volumen turístico que requiere la ciudad”, manifestó en La Mañana de CNN.

García Soria recordó que todavía no tenemos conectividad aérea plena con Buenos Aires, antes teníamos 11 vuelos diarios y hoy tenemos entre 3-4 vuelos por día, hace unos días se sumaron dos frecuencias semanales con Córdoba.

“Va a ser una Semana Santa con mucha presencia de turistas regionales, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, del interior de la provincia de Salta. Desde principio de marzo estuvimos trabajando con la verificación de la implementación de los protocolos, con el sello Salta Ciudad Responsable, tratando de generar conciencia y responsabilidad en los empresarios y en los usuarios”.